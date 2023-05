Adn Argentino: Miguel Ángel Morelli – El creador Santafesino

Nace en Vera (Santa Fe), un 18 de mayo de 1945. Cantor y compositor.

En su infancia, pasó por el pueblo de Santa Felicia, en donde vivió en contacto directo con la naturaleza, hasta llegar luego a la ciudad de Santa Fe: “Mis juegos de infancia eran salir con la gomera, jugar a las bolitas, intercambiar figuritas, todo era a pura destreza e imaginación”, recuerda, “tuve una infancia fantástica, me llené de sol, de sonidos, de colores”.



Al hablar de su niñez dice: “Canté siempre desde chico; mi mamá cantaba en el coro de la iglesia de Vera, ella es una romántica y soñadora como yo, mi papá tocaba la trompeta. Hay en mi sangre una veta cantora, musical, debe ser algo genético. Mucho tiene que ver mi infancia con este destino de cantor”. Se confiesa una persona extraña para componer, la mayoría de las canciones nacieron en bares: “Soy un compositor de boliche, un creador no programado, no un oficinista de la canción. Me dejo sorprender por los impulsos de la creación”. Considera un acto de responsabilidad sacar un material discográfico, y sostiene: “Soy consciente de cuánto puede servir una canción bien parida con amor y con un mensaje de vida. El hecho artístico, la composición es algo estético pero también ético. Tengo mucho cuidado de no dejar algo que lastime, algo grosero, prosaico, que no esté vinculado a la belleza y a lo ético del mensaje artístico”.