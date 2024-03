¿Cómo conservar los dólares si los tengo guardados en mi casa?

Cuáles son las medidas básicas que hay que tomar para que los dólares guardados en casa no se vean dañados ni pierdan valor por su integridad.

Muchos argentinos guardan dólares en sus casas, si bien no es la estrategia más recomendable desde el punto de vista de la seguridad.

Las vicisitudes de la economía argentina hacen que quienes no pueden pagar una caja de seguridad en un banco, o no confían ya en las entidades extranjeras tradicionales, prefieran tener dólares u otros billetes de monedas extranjeras escondidos en sus casas.

Para escondites, hay de los más creativos y variados. Pero no todos los espacios sirven para guardar apropiadamente los dólares. De hecho, los bancos, en sus bóvedas, tienen estrictas medidas y cuidados para que los billetes no se manchen ni se arruinen, que no pierdan su integridad o valor.

Las personas no pueden replicar esas medidas en sus hogares, pero sí tener la mayor precaución posible a la hora de conservar el dinero de manera íntegra, para que esté en las mejores condiciones a la hora de usarlo o venderlo.

A continuación, algunos consejos para conservar mejor los dólares que están guardados en casa.

Los mejores lugares para guardar dólares

Para quienes van a conservar sus dólares billete en su casa, no hay mejor opción que una caja fuerte.

Los beneficios de guardar dólares en una caja fuerte en el propio hogar y los cuidados que hay que tener

Las cajas fuertes suelen estar construidas de materiales resistentes, y son generalmente herméticas, por lo que es probable que el dinero esté protegido incluso en casos de inundación, incendio, o al menos ante la humedad del ambiente.

Hay distintos modelos de cajas fuertes estándar que se pueden adquirir, aunque también quienes desean guardar una pequeña fortuna en su casa, quizás puedan optar por una caja customizada, hecha a medida para el espacio en donde se planea tenerla o esconderla.

Fuera de eso, las cajas fuertes que se venden en el mercado se consiguen en tiendas especializadas, en cerrajerías o incluso por Internet. Aunque siempre es preferible no dar datos a extraños en la Red sobre el plan de comprar una caja para guardar dólares u otros ítems de valor.

Las cajas más sencillas tienen llaves que abren sus cerraduras. Otros prefieren las que traen claves numéricas, o incluso se abren con un escaneo de huella digital.

Las cajas que se deben descartar son las de madera. No solamente porque serían las primeras en prenderse fuego en un incendio, sino porque además ofrecen casi nula seguridad y pueden transmitir humedad u óxido a los billetes.

En el caso de que tener una caja fuerte no sea una opción, y se elija simplemente un espacio de la casa donde guardar los dólares, es conveniente que no sea un lugar de fácil acceso para quienes no residen en ese hogar, que esté protegido al menos de la humedad y de las “áreas mojadas” de las unidades, como los baños y cocinas.

Con qué medidas proteger los dólares en casa de la humedad, los insectos, los olores y los incendios

Asimismo, no conviene dejar los dólares expuestos a la luz solar o artificial, ni que queden ubicados en lugares donde la temperatura aumenta considerablemente. Esto provocará decoloración, entre otros impactos. Es recomendable también mantenerlos lejos de ventanas y vidrios que puedan amplificar además ese efecto de la luz.

Y en caso de que todas estas medidas de seguridad y precaución fallen, el Banco Central de la República Argentina tiene también consejos sobre cómo ir a cambiar billetes que se han deteriorado.

Consejos para conservar bien los dólares

Otro buen consejo para quienes van a guardar los dólares en sus casas es que traten de imitar lo más posible las normativas de cuidado que tienen los bancos para la moneda.

Por caso, si se lo va a separar en montos, lo ideal es no usar para ello banditas elásticas, ya que el caucho puede dañar los billetes, generar dobleces y arrugas, además de pegarse a los dólares con el paso del tiempo.

También es poco recomendable usar clips o ganchos de los típicos que se utilizan para sostener o juntar cualquier otro papel. Es muy probable que esos elementos terminen generando arrugas, dobleces innecesarios y hasta manchas en los dólares.

Los bancos separan los montos de dólares con cintas de papel, en donde también suelen escribir la cantidad que tiene cada fajo.

Se recomienda chequear la integridad de los dólares guardados en casa al menos cada 6 meses

Un consejo más para que los dólares guardados en casa no pierdan su integridad y su valor es que se los conserve en bolsas herméticas de plástico como las que se compran para almacenar la comida.

De esta forma se los protege de la humedad, los olores, el óxido, el ataque de insectos y alimañas, o cualquier otro factor que pueda jugar en contra de que el billete mantenga su calidad y forma.

Una medida más de seguridad que se puede agregar al guardar dólares en el hogar es envolverlos en papel aluminio.

El papel aluminio es un material incombustible y no emite gases tóxicos, por lo que es resistente al fuego. De esta forma, los billetes estarían algo más protegidos en caso de ser alcanzados por un incendio de improviso.

Caso contrario, de no contar con papel aluminio, se puede utilizar cualquier papel blanco, sin dibujos ni renglones, que al menos preservarán un poco mejor los dólares de la descoloración y de los olores que podrían absorber. El papel blanco, sin embargo, no protege del calor o el fuego.

Entonces, tener los dólares envueltos en papel aluminio o papel blanco, cerrados con cinta de papel en lugar de banda elástica, y dentro de bolsas herméticas de plástico, parece ser una opción bastante completa para guardar los billetes en casa sin que pierdan su integridad.

Un dato aparte es que el lugar elegido para guardar los dólares en casa es que el espacio elegido también esté fuera del alcance de niños y mascotas, ya que ellos muchas veces no tienen conciencia del valor de los billetes y como parte de un juego pueden dañarlos, generando pérdidas de capital para los adultos del hogar.

Por último, se recomienda chequear cada seis meses como mínimo el estado de los billetes de dólares que están guardados en casa, para comprobar si es necesaria alguna medida extra para proteger su integridad.



Fuente: Iprofesional.com