El mal uso y abuso de antibióticos, las consecuencias perjudiciales para la salud

La doctora Laura Allasia contó en Comunicándonos sobre la reglamentación de la Ley de prevención y control de la Resistencia Antimicrobiana, relacionada con la automedicación y el uso de antibióticos.



La profesional de la salud habló sobre la importancia del buen uso de estos medicamentos, ya que si se aplican cuando no hace falta (automedicación) o se usan en dosis no recomendadas, la resistencia a los gérmenes se vuelve peligroso ya que no genera efectos favorables cuando realmente se necesitan.



Escuchala en la nota con Mónica Barceló en la mañana de la radio.