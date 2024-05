Investigación BBC: el lado oscuro de los perfumes de algunas de las grandes marcas de lujo

Basmalla, de 10 años, y sus hermanos recogen jazmín durante la noche para ayudar a su madre a arreglárselas con lo que tiene. (BBC Mundo)

Menores de edad han sido utilizados para recolectar los ingredientes que usan los proveedores de dos grandes empresas de productos de belleza.

Eso revela una investigación realizada por la BBC sobre las cadenas de suministro de los perfumes, durante la cual se descubrió que el jazmín utilizado por los proveedores de Lancôme y Aerin Beauty fue recogido por niños.

A raíz de estos hallazgos, L’Oréal, propietaria de Lancôme, declaró que estaba comprometida con los derechos humanos. Estée Lauder, propietaria de Aerin Beauty, dijo que se había puesto en contacto con sus proveedores para aclarar la situación.

El jazmín utilizado por Lancôme en el perfume Idôle L’Intense y por Aerin Beauty en las fragancias Ikat Jasmine y Limone Di Sicilia, proviene de Egipto, país que produce aproximadamente la mitad de la oferta mundial de estas flores, un ingrediente clave de los perfumes.

Conocedores de la industria nos informaron de que un puñado de empresas que son propietarias de muchas marcas de lujo están recortando sus presupuestos, lo que hace que los salarios en sus cadenas de suministro sean muy bajos.

Los recolectores de jazmín egipcios dicen que esto les obliga a poner a sus hijos a trabajar.

Y hemos descubierto que los sistemas de auditoría que utiliza la industria de los perfumes para controlar las cadenas de suministro son muy deficientes.

El Relator Especial de la ONU sobre la esclavitud, Tomoya Obokata, manifestó su inquietud por las pruebas obtenidas por la BBC, que incluyen filmaciones encubiertas en campos de jazmín egipcios durante la temporada de recolección del año pasado.

“Sobre el papel, [la industria] promete muchas cosas buenas, como la transparencia de la cadena de suministro y la lucha contra el trabajo infantil. Al ver esta filmación, vemos que en realidad no están haciendo las cosas que prometieron”.

Trabajando de madrugada

Heba -quien vive en un pueblo del distrito de Gharbia, el corazón de la región egipcia del jazmín- despierta a su familia a las 03:00 para empezar a recoger las flores antes de que el calor del sol las dañe.

Dice que necesita la ayuda de sus cuatro hijos, de entre 5 y 15 años. Como la mayoría de los recolectores de jazmín en Egipto, ella es lo que se conoce como “recolectora independiente” y trabaja en la granja de un pequeño agricultor. Cuanto más recogen ella y sus hijos, más ganan.

La noche que la filmamos, ella y sus hijos consiguieron recoger 1,5 kg de flores de jazmín. Después de pagar un tercio de sus ganancias al propietario de la tierra, se quedó con aproximadamente US$1,5 por el trabajo de esa noche. Esa cantidad sirve para casi nada, teniendo en cuenta que la inflación en Egipto ha alcanzado máximos históricos y que los recolectores viven a menudo por debajo del umbral de la pobreza.

Pie de foto,La familia de Heba comparte una linterna para ver lo que hacen en la noche.

A Basmalla, la hija de Heba, de 10 años, le han diagnosticado una grave alergia ocular. En una consulta médica a la que asistimos con ella, el médico le dijo que su visión se vería afectada si seguía recogiendo jazmín sin someterse a un tratamiento contra la inflamación.

Una vez recolectado y pesado, el jazmín se traslada a través de puntos de recogida a una de las varias fábricas locales que extraen el aceite de las flores: las tres principales son A. Fakhry and Co, Hashem Brothers y Machalico. Cada año, son las fábricas las que fijan el precio del jazmín recogido por personas como Heba.

Es difícil saber con exactitud cuántas de las 30.000 personas que trabajan en la industria del jazmín en Egipto son menores. Pero durante el verano boreal de 2023 filmamos por toda esta región y hablamos con muchos residentes que nos dijeron que el bajo precio del jazmín les obligaba a hacer que sus hijos trabajaran.

Pie de foto,Los menores que la BBC vio recogiendo el jazmín para los perfumes.

Fuimos testigos de que en cuatro lugares diferentes, un número significativo de recolectores que trabajaban en las granjas de pequeños agricultores -que abastecen a las principales fábricas- eran niños menores de 15 años.

Múltiples fuentes nos dijeron también que había niños trabajando en granjas que son propiedad directa de la fábrica Machalico, así que fuimos allí a filmar secretamente y encontramos recolectores que nos dijeron que sus edades oscilaban entre los 12 y los 14 años.

Es ilegal que los menores de 15 años trabajen en Egipto entre las 19:00 y las 07:00 horas.

Pie de foto,Un menor que encontramos durente una filmación encubierta en una granja de la fábrica de perfume Machalico.

Los maestros

Las fábricas exportan el aceite de jazmín a casas de fragancias internacionales que crean los perfumes. Givaudan, con sede en Suiza, es una de las principales y mantiene una larga relación con A. Fakhry and Co.

Pero son las empresas de perfumes que están por encima de ellas -entre las que figuran L’Oréal y Estée Lauder- las que detentan todo el poder, según nos dijeron el perfumero independiente Christophe Laudamiel y otras personas con información privilegiada del sector.

Conocidos como “los maestros”, emiten las instrucciones y fijan un presupuesto muy ajustado para las casas de fragancias, explicó Laudamiel .

“El interés de los maestros es tener el aceite más barato posible para ponerlo en el frasco de la fragancia”, y luego venderlo al precio más alto posible, señaló Laudamiel, quien pasó años trabajando dentro de una de las casas de fragancias.

“En realidad no determinan ni el sueldo ni el salario de los recolectores, ni el precio real del jazmín, porque están por encima de eso”, explicó.

Pero aseguró que, debido al presupuesto que fijan, la presión sobre los salarios se “trasmite hacia abajo”, hacia las fábricas y, en última instancia, hacia los recolectores.

Pie de foto,Christophe Laudamiel dice que los presupuestos se están ajustando.

En su material promocional, las empresas de perfumes y casas de fragancias hablan de prácticas de abastecimiento éticas. Todos los empleadores de la cadena de suministro han firmado una carta de compromiso con la ONU, comprometiéndose a cumplir sus directrices sobre prácticas laborales seguras y la eliminación del trabajo infantil.

El problema, según un alto ejecutivo de la casa de perfumes Givaudan, es la falta de supervisión de las empresas de perfumería sobre sus cadenas de suministro.

Hablando bajo condición de anonimato, el ejecutivo dijo que estas empresas confiaban en que las casas de fragancias instruyeran a las empresas auditoras subcontratadas para que comprobaran el cumplimiento de las normas.

El sistema de auditoría “no funciona”

Las empresas de auditorías más mencionadas por los conglomerados y las casas de fragancias en sus sitios web y en cartas a la ONU son Sedex y UEBT. Sus informes de auditoría no están a disposición del público, pero haciéndonos pasar por un comprador que buscaba jazmín de una fuente ética, conseguimos que la fábrica de A. Fakhry and Co nos enviara los de ambos.

El informe de la UEBT, basado en una visita a la fábrica el año pasado, muestra que había indicios de un problema de derechos humanos, pero no entra en detalles. A pesar de ello, la empresa recibió una “verificación”, lo que significa que puede decir que ofrece “aceite de jazmín de una fuente responsable”.

La UEBT en su respuesta a la BBC dijo: “A una empresa se le ha expedido un certificado de abastecimiento responsable, sujeto a un plan de acción… válido hasta mediados de 2024, y se le retirará si… no lo aplica”.

El informe de Sedex otorgaba a la fábrica una evaluación elogiosa, pero su redacción dejaba claro que la visita había sido anunciada con antelación y que sólo se había auditado la propia fábrica, y no las pequeñas granjas de las que se abastecía de jazmín.

Sedex nos dijo que estaba “firmemente en contra de todo tipo de abusos de los derechos laborales. Pero no se puede ni se debe confiar en ninguna herramienta por sí sola para descubrir y remediar todos los riesgos o impactos sobre el medio ambiente y los derechos humanos”.

La abogada Sarah Dadush, fundadora del Proyecto de Contratación Responsable, que trata de mejorar los derechos humanos en las cadenas mundiales de suministro, afirmó que la investigación de la BBC “revela… que esos sistemas no están funcionando”.

El problema, dijo, es que “los auditores sólo auditan lo que se les paga por auditar”, y esto podría no incluir el precio pagado a la mano de obra, “una de los principales causas” del trabajo infantil.

A. Fakhry and Co nos dijo que el trabajo infantil está prohibido tanto en su granja como en su fábrica, pero que la gran mayoría de su jazmín proviene de recolectores independientes. “En 2018, bajo la supervisión de UEBT, comenzamos el Proyecto de Mitigación de Productos Fitosanitarios de Jazmín, que impone la prohibición de que personas menores de 18 años trabajen en las granjas”.

Añadió que “según cualquier estándar comparable en Egipto, la recolección de jazmín está bien remunerada”.

Machalico declaró que no utiliza recolectores menores de 18 años, y afirmó que había aumentado el precio que paga por el jazmín durante los dos últimos años, y que volverá a hacerlo este año. Hashem Brothers dijo que nuestro informe estaba “basado en información engañosa”.

Pie de foto,Basmalla se dirige a una cita médica para la alergia ocular que ha desarrollado.

“Profundamente alarmante”

Givaudan, la casa de perfumes que fabrica Idôle L’Intense para Lancôme, calificó nuestra investigación de “profundamente alarmante” y añadió que “nos corresponde a todos seguir tomando medidas para eliminar por completo el riesgo de trabajo infantil”.

Firmenich, la casa de fragancias que fabrica Ikat Jasmine y Limone Di Sicilia para Aerin Beauty, y que en el verano boreal de 2023 se abastecía de jazmín de Machalico, nos dijo que ahora recurría a un nuevo proveedor en Egipto. Añadió que “apoyará las iniciativas que traten de abordar colectivamente este problema con los socios de la industria y los agricultores locales de jazmín”.

También presentamos las conclusiones de la investigación a los maestros perfumeros.

L’Oréal afirmó estar “activamente comprometida con el respeto de las normas más protectoras de los derechos humanos reconocidas internacionalmente”, y añadió que “nunca pide a las casas de fragancias que bajen el precio de mercado de los ingredientes a expensas de los agricultores. A pesar de nuestros firmes compromisos… sabemos que en ciertas partes del mundo donde operan los proveedores de L’Oréal existen riesgos para el cumplimiento de nuestros compromisos.”

Y añadió: “Siempre que surge un problema, L’Oréal trabaja de forma proactiva para identificar las causas subyacentes y la forma de resolverlo. En enero de 2024, nuestro socio realizó una evaluación de impacto sobre los derechos humanos in situ para identificar posibles violaciones de los derechos humanos y encontrar formas de prevenirlas y mitigarlas, centrándose en los riesgos del trabajo infantil”.

Estée Lauder dijo: “Creemos que deben protegerse los derechos de todos los niños. Y nos hemos puesto en contacto con nuestros proveedores para investigar este asunto tan grave. Reconocemos el complejo entorno socioeconómico que rodea a la cadena de suministro local de jazmín, y estamos tomando medidas para adoptar una mayor transparencia y trabajar para mejorar los medios de subsistencia de las comunidades proveedoras.”

De vuelta a Gharbia, la recolectora de jazmín Heba se sorprendió cuando le dijimos el precio al que se vendía el perfume en el mercado internacional.

“Aquí la gente no vale nada”, dijo.

“No me importa que la gente use perfume, pero quiero que la gente que usa este perfume vea en él el dolor de los niños. Y que lo denuncien”.

Pero la abogada Sarah Dadush dijo que la responsabilidad no recae en el consumidor.

“Este no es un problema que debamos resolver nosotros. Necesitamos leyes… necesitamos responsabilidad corporativa, y eso no puede recaer sólo en los consumidores”.

*Este artículo fue escrito y editado por nuestros periodistas con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial para la traducción, como parte de un programa piloto





Fuente: BBC, Ahmed ElShamy y Natasha Cox* , Investigación de BBC Eye