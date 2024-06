LRF: comenzó el Clausura en divisiones inferiores

Durante el fin de semana comenzó a jugarse el Torneo Clausura en divisiones inferiores de la Liga Rafaelina de Fútbol. Atlético María Juana visitó a Florida de Plaza Clucellas y Talleres quedó libre.

Antes del inicio del fin de semana largo, Atlético María Juana viajó a la localidad de Plaza Clucellas para medirse ante Florida con el que cayó en sus cuatro categorías. En tanto, Talleres cumplimentó su jornada libre.

Todos los resultados:



9ª división:

Florida 3 – 1 Atl. María Juana

B. Bochazo 0 – 2 Sp. Libertad

San Martín 0 – 1 Brown*

Juv. Unida 0 – 2 Dep. Susana

Libre: Talleres

Posiciones: 3 Florida -Sp. Libertad-Brown-Dep. Susana, 0 Talleres-Atl. María Juana-Juv. Unida-B. Bochazo



8ª división:

Florida 1 – 0 Atl. María Juana

B. Bochazo 0 – 0 Sp. Libertad

San Martín 0 – 4 Brown

Juv. Unida 1 – 3 Dep. Susana

Libre: Talleres

Posiciones: 3 Florida-Brown-Dep. Susana, 1 Sp. Libertad-B. Bochazo, 0 Talleres-Atl. María Juana-Juv. Unida-San Martín



7ª división:

Florida 2 – 0 Atl. María Juana

B. Bochazo 1 – 0 Sp. Libertad*

San Martín 0 – 4 Brown

Juv. Unida 1 – 0 Dep. Susana

Libre: Talleres

Posiciones: 3 Florida-B. Bochazo-Brown-Juv. Unida, 0 Dep. Susana-Talleres-Atl. María Juana-San Martín



6ª división:

Florida 3 – 0 Atl. María Juana

B. Bochazo 1 – 0 Sp. Libertad

San Martín 1 – 2 Brown

Juv. Unida 0 – 1 Dep. Susana

Libre: Talleres

Posiciones: 3 Florida-Dep. Susana-B. Bochazo-Brown, 0 Sp. Libertad-Talleres-Atl. María Juana-San Martín



Posiciones Generales: 83 Florida, 74 Brown, 59 Atl. María Juana, 57 B. Bochazo, 50 Talleres, 44 Sp. Libertad, 41 Dep. Susana, 31 Juv. Unida, 17 San Martín.



Próxima Fecha (2ª): Sp. Libertad vs Florida, Dep. Susana vs B. Bochazo, Brown vs Juv. Unida, Talleres vs San Martín. Libre: At. María Juana.