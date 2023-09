Luego de 18 años y sin Charlie Watts, los Rolling Stones anunciaron cuándo saldrá su disco “Hackney Diamond”

La legendaria banda británica presentó el single “Angry”, material previo al lanzamiento de un álbum que se hizo esperar casi dos décadas. ”¿Por qué hemos tardado 18 años en sacar disco? Somos muy vagos”, dijo Mick Jagger.

The Rolling Stones. | Twitter @RollingStones

En el mítico Hackney Empire y con la participación de la estrella norteamericana Jimmy Fallon, los Rolling Stones presentaron “Angry”, el primer single de su nuevo disco “Hackney Diamond”. Después de 18 años sin lanzar material de estudio, su nuevo trabajo se dará a conocer el próximo 20 de octubre.

Este nuevo lanzamiento marca además un antes y un después para la histórica banda: sin la presencia del baterista y fundador Charlie Watts, quien falleció en 2021, los Rolling Stones volverán a lanzar un álbum de estudio después de “A Bigger Bang”, que vio la luz en 2005. ”Todo es diferente desde que él se fue, lo extrañamos mucho”, dijo Keith Richards.

Transmitido mundialmente vía YouTube y en el programa televisivo “The Tonight Show”, Mick Jagger, Keith Richards y Ron Wood hicieron de la presentación del single un show en sí mismo, desde esa ubicación que es epicentro del arte de Londres desde hace casi 125 años.

”¿Por qué hemos tardado 18 años en sacar disco? Somos muy vagos”, se preguntó Mick Jagger entre risas, y contó que la clave para seguir unidos es “no hablarse demasiado seguido”.

Se trata del primer trabajo conjunto que realizan los Stones con el productor y músico neoyorquino Andrew Watt, que fue nombrado Productor del Año en 2021 en los Premios Grammy y trabajó junto a figuras como Pearl Jam, Iggy Pop y Elton John.

El álbum estará integrado por 12 temas –que se irán develando paulatinamente– y fue grabado en varias locaciones alrededor del mundo. Los otros 11 títulos son ‘Get Close’, ‘Depending On You’, ‘Bite My Head Off’, ‘Whole Wide World’, ‘Dreamy Skies’, ‘Mess It Up’,‘Live By The Sword’,’Driving Me Too Hard’,‘Tell Me Straight’, ‘Sweet Sound Of Heaven’ y ‘Rolling Stone Blues’.

La novedad anunciada alrededor de “Angry” también incluye un video musical dirigido por Francois Rousselet, quien trabajó con los Stones en “Ride ‘Em On Down”, del álbum “Blue & Lonesome” y protagonizado por la actriz Sydney Sweeney, reconocida por su papel de “Cassie” en la popular serie Euphoria.

NT / AG / Gi