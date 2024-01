Nankurunaisa: el secreto japonés para vivir plenamente y sin estrés

En el marco de las tareas cotidianas del Bloque de Senadores Justicialistas, sus integrantes, recibieron a intendentes y presidentes comunales para alinear una agenda de trabajo común de gestión que asegure: 1) La no discriminación en la llegada de políticas públicas y recursos a cada localidad de la provincia. 2)

El Ministerio de Salud de la provincia de Salta confirmó un caso de sarampión. Se trata de un niño de 19 meses de edad que no fue vacunado. El caso no cuenta con antecedentes de viaje y en la investigación inicial no surge contacto con casos sospechosos antes del inicio