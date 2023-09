Sergio Massa pidió “cuidar la economía”

El actual ministro de Economía y candidato presidencial, Sergio Massa, solicitó “cuidar la economía” luego del anuncio de la suba del piso de Ganancias y en una entrevista contó sus negociaciones con el FMI y adelantó nuevas medidas.

Durante el anuncio del aumento del mínimo no imponible del Impuestos a las Ganancias realizado, el ministro de Economía y candidato presidencial del oficialismo, Sergio Massa, les pidió a los trabajadores cuidar la economía: “Cuidemos nuestra economía. Si tienen que ahorrar compren un autito, algún bien producido en la Argentina. No me vayan a comprar dólares”, expresó.

Con respecto a cómo se sustituirá la recaudación impositiva, Massa explicó: “Argentina le está cobrando un impuesto a los bienes que se importan de otros países. Le está poniendo un impuesto al trabajo extranjero. Eso, más la mejora en el consumo y la recaudación de impuestos que genera esa mejora en el consumo, van a servir para financiar la eliminación del impuesto a las ganancias”.

Además, afirmó que “el salario no es ganancia sino que es remuneración, el pago por el trabajo y esfuerzo que hace cada trabajador. Tenemos que terminar con esta locura de que un trabajador no quiera hacer horas extras para no perderla en el impuesto”.

Además, indicó que “el enorme desafío que tenemos es tratar que Argentina tenga un sistema tributario progresivo que el que más pague sea el que más puede y el que más tiene, no el que menos tiene”, indicó.

Massa: “Mi obsesión como presidente es sacar al FMI”

El candidato a presidente de Unidos por la Patria aseguró que el principal objetivo que trazó para su gestión es pagarle al Fondo Monetario Internacional y “recuperar soberanía”.

En su entrevista a medios nacionales, Massa expresó

“que anunciaremos nuestra propuesta para los próximos años en materia educativa. Tenemos también algún anuncio que tiene alguna sorpresa vinculada a lo que creemos que debe ser la inversión en educación”, detalló y añadió: “Qué contradicción, se cansaron de decir que a la pobreza se la derrotaba con educación y quieren hacer pagar la educación, eso es absolutamente incoherente”.

“Vamos a aumentar la cantidad de universidades públicas, vamos a aumentar la inversión educativa, vamos a poner algún sistema de incentivo para el presentismo de nuestros docentes porque queremos chicos en las aulas”, afirmó el ministro y consideró que en cuarto y quinto año del secundario habría que incluir “programación y robótica” y exhortó a “ir a un esquema de universidad con carreras más cortas”.

El candidato presidencial habló su programa integral de Seguridad y Prevención que consistirá en darle financiamiento a “cada ciudad de más de 50 mil habitantes para que pueda tener su propio sistema de cámaras, móviles; descentralizar la Justicia, y luchar contra el crimen organizado”.

En cuanto a políticas de género, declaró: “Cuando asumimos una política hay que sostenerla en el tiempo. Lo que era una protección de las mujeres de violencia de género, algunos lo transformaron en un plan social en municipios. Para mí el abordaje debe ser provincial” y aclaró que a la brevedad publicará “una tecnología para que denuncien casos de violencia de género “.

Por último, Massa reveló: “Le dije a mi equipo que para la próxima semana quiero un anuncio para los autónomos y los monotributistas, porque hay un salto que es necesario corregir”.