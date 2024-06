Talleres y Atlético María Juana jugaron la 7ª del Apertura

El día sábado se disputó la 7ª jornada del Torneo Apertura de la Liga Rafaelina de Fútbol en sus divisiones inferiores de Primera B Zona Sur. Talleres acumuló 7 unidades para la tabla general y Atlético obtuvo los 12 puntos en disputa.

Talleres recibió en su estadio a Sportivo Libertad de Estación Clucellas con el que empató en 9ª 1 a 1, derrotó en 8ª y 7ª 1 a 0 y cayó en 6ª por 2 a 0. De esta manera, la “T” sumó 7 unidades para la sumatoria general.

En tanto, Atlético María Juana viajó a la localidad de Angélica para medirse ante San Martín. Los “auriazules” obtuvieron los 12 puntos en juego producto de las 3 unidades en 9ª debido a que el “Sanma” no presenta esa categoría; las victorias 2 a 0 en 8ª, 2 a 1 en 7ª y 1 a 0 en 6ª.

Te compartimos todos los resultados



9ª división:

San Martín 0 – 1 Atl. María Juana (no presenta categorías) Brown 1 – 0 Dep. Susana Juv. Unida 1 – 1 Florida Talleres 1 – 1 Sp. Libertad Libre: B. Bochazo

Posiciones: 19 Florida, 13 Talleres-Sp. Libertad, 9 Atl. María Juana, 8 Brown, 7 Juv. Unida, 5 B. Bochazo, 4 Dep. Susana



8ª división:

San Martín 0 – 2 Atl. María Juana Brown 5 – 0 Dep. Susana Juv. Unida 1 – 3 Florida Talleres 1 – 0 Sp. Libertad Libre: B. Bochazo

Posiciones: 21 Brown (CAMPEÓN), 15 Florida, 12 Atl. María Juana, 11 Talleres-B. Bochazo, 4 Juv. Unida-Sp. Libertad, 2 San Martín, 0 Dep. Susana



7ª división:

San Martín 1 – 2 Atl. María Juana Brown 1 – 0 Dep. Susana Juv. Unida 2 – 1 Florida Talleres 1 – 0 Sp. Libertad (no presenta categoría)

Libre: B. Bochazo

Posiciones: 18 B. Bochazo, 15 Atl. María Juana, 14 Brown, 11 Florida-Juv. Unida, 4 Dep. Susana-Talleres, 3 San Martín



6ª división:

San Martín 0 – 1 Atl. María Juana

Brown 1 – 0 Dep. Susana

Juv. Unida 0 – 1 Florida*

Talleres 0 – 2 Sp. Libertad

Libre: B. Bochazo

Posiciones: 17 Florida (CAMPEÓN), 13 Brown, 10 Dep. Susana-Sp. Libertad, 9 Talleres-B. Bochazo, 7 San Martín, 4 Atl. María Juana



Posiciones Generales: 62 Florida, 56 Brown, 43 B. Bochazo, 40 Atl. María Juana, 37 Talleres, 27 Sp. Libertad, 22 Juv. Unida, 18 Dep. Susana, 12 San Martín



Próxima fecha (8ª): Dep. Susana vs Talleres, Sp. Libertad vs San Martín, At. María Juana vs Juv Unida, Florida vs B. Bochazo. Libre: Brown