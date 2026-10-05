Atlético María Juana comenzó la segunda fase del Clausura con una victoria

Atlético María Juana comenzó de la mejor manera la segunda fase del Torneo Clausura de la ACBOS, al imponerse como visitante frente a Juventud Unida de Cañada Rosquín por 83 a 61.

El encuentro se disputó durante la noche del viernes y tuvo al conjunto auriazul como protagonista desde el juego, logrando quedarse con una importante victoria en el inicio de esta nueva etapa del campeonato.

Laureano Rassetto, con 18 puntos, fue el máximo anotador de Atlético María Juana. También tuvieron una destacada actuación Bautista Brandolin, autor de 14 tantos, y Felipe Saldívar, que aportó otros 14.

Con este resultado, el equipo de María Juana dio el primer paso en la segunda fase del Clausura y buscará continuar por el mismo camino en la próxima jornada.

La próxima fecha será el viernes 9 de octubre, cuando Atlético María Juana vuelva a jugar ante su gente para recibir a San Martín de Pellegrini.