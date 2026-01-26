Comenzó la Copa Federación con triunfo del Club Atlético María Juana

Se puso en marcha la Copa Federación y el Club Atlético María Juana arrancó con el pie derecho. En su debut, el “Chupa” consiguió una importante victoria por 2 a 1 frente al Club Atlético Juventud Guadalupe de San Jorge, sumando así sus primeros tres puntos en el certamen.

El encuentro comenzó de manera adversa para el conjunto de María Juana, ya que Juventud Guadalupe se puso en ventaja prácticamente desde el arranque del partido, con un gol de Julián Romero en el primer minuto de juego.

Tras el descanso, Atlético salió decidido a revertir la historia. En un segundo tiempo más favorable, logró el empate a los 30 minutos con el regreso goleador de Lucas Córdoba. Cuando el partido parecía encaminarse al empate, apareció José Gómez a los 48 minutos del complemento para marcar el gol del triunfo y desatar el festejo visitante.

Fue un partido trabado, con ritmo de pretemporada debido al inicio temprano del torneo, pero con el correr de los minutos Atlético María Juana supo imponerse y sacar adelante un encuentro clave.

Por el otro partido del grupo, La Emilia de San Jorge y el Club Atlético La Hidráulica de Frontera igualaron 2 a 2, dejando el grupo abierto y con paridad en las primeras posiciones.