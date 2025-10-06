Atlético María Juana sumó dos triunfos en la novena fecha del Clausura del Oeste Santafesino

El fin de semana se cerró una nueva jornada del Torneo Clausura de Divisiones Formativas del Oeste Santafesino, donde Atlético María Juana fue protagonista en condición de local frente a Atlético San Jorge “Verde”.

Los equipos conducidos por Joaquín Elgotas obtuvieron dos sólidas victorias, en U15 y U17 y una derrota en U13

En U15, Atlético María Juana desplegó un juego arrollador y se impuso con claridad por 112 a 27 frente al “uruguayo”. Desde el inicio, el conjunto local marcó el ritmo del encuentro con una intensa defensa y un ataque efectivo, mostrando gran solidez colectiva y contundencia ofensiva. En U17, la historia fue similar, los “auriazules” dominaron de principio a fin y lograron una amplia victoria por 93 a 33.

Por su parte, en U13, el triunfo quedó en manos de Atlético San Jorge “Verde”, que se impuso por 96 a 76 en un gran encuentro que dominó de principio a fin.

Con estos resultados, Atlético María Juana se ubica cuarto en la categoría U13 con 14 puntos, mientras que en U15 se mantiene como líder con 12 unidades, y en U17 ocupa el segundo puesto con 14 puntos.

En la tabla general de la Copa Conjunto por Club “José Luis Beltramino”, el “Chupa” se posiciona en el quinto lugar, sumando un total de 92 unidades, reflejo del trabajo sostenido y el crecimiento deportivo de todas sus divisiones formativas.