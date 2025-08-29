Victoria del Sub18 del Club Atlético María Juana

Inferiores

El equipo Sub18 de vóley del Club Atlético María Juana sigue sumando alegrías en el torneo de ACVOS. En la más reciente fecha, las dirigidas por Fernanda Forte visitaron a Juventud Unida de Cañada Rosquín y lograron un contundente triunfo por 3 a 0.

Con este resultado, el Sub18 continúa consolidando su rendimiento y mostrando un gran nivel de juego dentro de la competencia. El equipo sigue demostrando compromiso, coordinación y entusiasmo en cada encuentro, reafirmando su posición como uno de los protagonistas del torneo.

