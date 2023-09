Básquet formativo: todas victorias “auriazules”

El día sábado se jugó en forma completa la 5ª fecha del Torneo Clausura y Atlético María Juana ganó todo lo que jugó.



En el marco de una nueva jornada formativa, organizada por la Asociación Civil de Básquet del Oeste Santafesino, Atlético María Juana recibió a Juventud Unida de Cañada Rosquín al que derrotó en U14 104 – 32, U16 72 – 54 y en U21 72 – 48.



En la próxima fecha Atlético María Juana enfrentará a su clásico rival, Atlético Sastre.



Resultados:



U14:

At. San Jorge “verde” 34-91 Trebolense

Americano 14-75 Ceci

CAMJ 104-32 Juv. Unida

At. San Jorge “rojo” 77-61 Santa Paula

Brown 106-59 At. Sastre

Posiciones: 8 Ceci, CASJ “rojo”-CAMJ-Juv. Unida, 7 Trebolense-Brown-At. Sastre, 6 Centenario, 5 Santa Paula-CASJ “verde”-Americano, 4 San Martín.



U16:

CASJ “verde” 54-101 Trebolense

Americano 16-58 Ceci

CAMJ 72-54 Juv. Unida

CASJ “rojo” 90-93 Santa Paula

Brown 55-59 At. Sastre

Posiciones: 10 At. Sastre, 8 Brown-CAMJ, 7 Ceci-CASJ “rojo”-Juv. Unida, 6 Sta. Paula-Centenario-Trebolense, 5 Americano-CASJ “verde”, 3 San Martín.



U18

CASJ “rojo” 78-65 Santa Paula

Brown 64-99 At. Sastre

Posiciones: 7 Brown, 6 At. Sastre, 4 CASJ “rojo”- Ceci, 3 Trebolense-Juv. Unida-Santa Paula, 2 San Martín, 1 Centenario.



U21

Americano 73-74 Ceci

CAMJ 72-48 Juv. Unida

CASJ “rojo” 116-63 Santa Paula

Posiciones: 7 CAMJ, 5 Juv. Unida, 4 CASJ “rojo”-Trebolense-Ceci, 3 San Martín-Santa Paula-Americano.

