Con un buen trabajo las inferiores locales siguen sumando

Atlético María Juana y Talleres jugaron la 3ª fecha del torneo Clausura de la Liga Rafaelina de Fútbol obteniendo muy buenos resultados para continuar sumando experiencia y juego.

Atlético María Juana recibió en el estadio “Néstor Tomás Suppo” a Sportivo Libertad de Estación Clucellas al que derrotó en 9ª, 7ª, 6ª por 1 a 0 y en 7ª 2 a 1, logrando 12 puntos para la sumatoria general.

En Villa San José, Talleres enfrentó a Juventud Unida sumando 8 unidades producto de las victorias en 9ª y 6ª por 1 a 0 y los empates en 8ª 3 a 3 y 7ª 0 a 0.

Repasamos los resultados que se dieron en la 3ª jornada liguista de la Primera B zona Sur.

9ª división:

B. Bochazo 0 – 3 Brown

Florida 0 – 1 Dep. Susana

Juv. Unida 0 – 1 Talleres

Atl. María Juana 1 – 0 Sp. Libertad

Libre: San Martín

Posiciones: 9 Dep. Susana, 7 Brown, 6 Sp. Libertad-Talleres, 3 Florida -Atl. María Juana, 1 Juv. Unida, 0 B. Bochazo



8ª división:

B. Bochazo 0 – 3 Brown

Florida 3 – 1 Dep. Susana

Juv. Unida 3 – 3 Talleres

Atl. María Juana 2 – 1 Sp. Libertad

Libre: San Martín

Posiciones: 9 Florida-Brown, 4 Dep. Susana-Talleres, 3 Atl. María Juana, 2 B. Bochazo, 1 Sp. Libertad-Juv. Unida, 0 San Martín



7ª división:

B. Bochazo 0 – 1 Brown

Florida 3 – 0 Dep. Susana

Juv. Unida 0 – 0 Talleres

Atl. María Juana 1 – 0 Sp. Libertad*

Libre: San Martín

Posiciones: 9 Florida-Brown, 6 B. Bochazo, 4 Juv. Unida, 3 San Martín-Atl. María Juana, 1 Talleres, 0 Dep. Susana



6ª división:

B. Bochazo 1 – 0 Brown

Florida 2 – 1 Dep. Susana

Juv. Unida 0 – 1 Talleres*

Atl. María Juana 1 – 0 Sp. Libertad

Libre: San Martín

Posiciones: 9 B. Bochazo, 6 Brown-Florida-Talleres, 3 Dep. Susana-Sp. Libertad-Atl. María Juana, 0 San Martín



Generales: 98 Florida-93 Brown-71 Atl. María Juana- 67 B. Bochazo-Talleres, 50 Sp. Libertad, 48 Dep. Susana, 34 Juv. Unida, 20 San Martín.



Próxima fecha (4ª): Dep. Susana vs Atl. María Juana, Brown vs Florida, Talleres vs B. Bochazo, San Martín vs Juv Unida. Libre: Sp. Libertad.