Fútbol Inferiores: previo al clásico, los equipos locales sumaron de a tres

En el marco de la 5ª fecha del Torneo Apertura Zona Sur de la Primera B de la Liga Rafaelina de Fútbol, Talleres recibió a Florida y Atlético María Juana visitó a Brown donde ambos sumaron 3 puntos para la sumatoria general en la previa al super clásico .

Gentileza: Rubén Donoso Gentileza: Rubén Donoso

El estadio “Pedro Molina” fue el epicentro para que se desarrolle una nueva jornada liguista entre el local, Talleres y Florida de Plaza Clucellas. La “T” cosechó 3 unidades producto de la victoria en 8ª categoría por 2 a 1. En 9ª fue derrota 1 a 0 al igual que en 6ª; y en 7ª fue caída por 3 a 0.

Por su parte, Atlético María Juana viajó a la ciudad de San Vicente para enfrentarse Brown. La verde sanvicentina hizo valer su localía y el “chupa” sumó tres puntos tras la victoria en 9ª por 4 a 0. En un partidazo, en 8ª división gano el local por 5 a 3, en 7ª el auriazul cayó 4 a 1 y en 6ª 1 a 0.



Todos los resultados:



9ª división:

San Martín 0 – 1 B. Bochazo

Brown 0 – 4 Atl. María Juana

Dep. Susana 0 – 1 Sp. Libertad

Talleres 0 – 1 Florida

Libre: Juv. Unida

Posiciones: 15 Florida, 9 Talleres-Sp. Libertad, 6 Atl. María Juana, 5 Brown-Juv. Unida, 4 Dep. Susana- Bochazo



8ª división:

San Martín 0 – 1 B. Bochazo

Brown 5 – 3 Atl. María Juana

Dep. Susana 0 – 2 Sp. Libertad

Talleres 2 – 1 Florida

Libre: Juv. Unida

Posiciones: 15 Brown, 9 Florida, 8 Bochazo-Talleres, 6 Atl. María Juana, 4 Juv. Unida-Sp. Libertad, 2 San Martín, 0 Dep. Susana



7ª división:

San Martín 1 – 2 B. Bochazo

Brown 4 – 1 Atl. María Juana

Dep. Susana 1 – 0 Sp. Libertad

Talleres 0 – 3 Florida

Libre: Juv. Unida

Posiciones: 15 Bochazo, 9 Atl. María Juana, 8 Juv. Unida-Brown-Florida, 4 Dep. Susana. 3 San Martín, 1 Talleres



6ª división:

San Martín 1 – 2 B. Bochazo

Brown 3 – 1 Atl. María Juana

Dep. Susana 2 – 0 Sp. Libertad

Talleres 0 – 1 Florida

Libre: Juv. Unida

Posiciones: 13 Florida, 10 Brown-Dep. Susana, 6 San Martín-Talleres-Bochazo, 4 Sp. Libertad, 1 Atl. María Juana



Sumatoria General: 45 Florida, 38 Brown, 33 Bochazo, 24 Talleres, 22 Atl. María Juana, 18 Dep. Susana, 17 Juv. Unida-Sp. Libertad, 11 San Martín.



Próxima Fecha (6ª): Sp. Libertad vs Brown, Atl. María Juana vs Talleres, Florida vs San Martín, Bochazo vs Juv. Unida. Libre: Dep. Susana