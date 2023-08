Inferiores LRF: buena cosecha de puntos para los equipos locales

El sábado por la tarde se disputó la segunda fecha del Torneo Clausura en divisiones inferiores. Talleres sumó 7 puntos y Atlético María Juana 5 unidades.



En el Pedro Molina, Talleres recibió a Sportivo Libertad de Estación Clucellas con victorias en 9ª 1 a 0, en 8ª 1 a 0, empate en 7ª 0 a 0 y derrota en 6ª por 3 a 0.



Por su parte, Atlético María Juana visitó a su par de Esmeralda obteniendo los tres puntos en 9ª por 1 a 0, los empates en 7ª 2 a 2 y en 6ª 0 a 0; mientras que en 8ª perdió por 2 a 1.



Aquí todos los resultados de la 2ª jornada del Clausura:



9ª división:

Def. Frontera 0 – 0 San Martín

Zenón Pereyra F.C. 1 – 0 La Trucha

Atl. Esmeralda 0 – 1 Atl. María Juana

Brown 1 – 0 La Hidráulica

Dep. Josefina 2 – 1 B. Bochazo

Sp. Santa Clara 0 – 0 Florida

Talleres 1 – 0 Sp. Libertad

Posiciones: 6 Atl. María Juana-Talleres-Zenón Pereyra F.C., 4 Brown-Florida, 3 B. Bochazo-Sp. Libertad-Dep. Josefina, 2 Sp. Santa Clara, 1 Def. Frontera-San Martín.



8ª división:

Def. Frontera 8 – 0 San Martín

Zenón Pereyra F.C. 2 – 1 La Trucha

Atl. Esmeralda 2 – 1 Atl. María Juana

Brown 1 – 1 La Hidráulica

Dep. Josefina 0 – 0 B. Bochazo

Sp. Santa Clara 2 – 0 Florida

Talleres 1 – 0 Sp. Libertad

Posiciones: 6 Zenón Pereyra F.C-Def. Frontera, 4 La Hidráulica-Dep. Josefina-Sp. Santa Clara, 3 La Trucha-Florida-Talleres-Atl. Esmeralda, 2 Brown, 1 B. Bochazo, 0 Atl. María Juana-Sp. Libertad-San Martín.



7ª división:

Def. Frontera 5 – 0 San Martín

Zenón Pereyra F.C. 0 – 1 La Trucha

Atl. Esmeralda 2 – 2 Atl. María Juana

Brown 2 – 2 La Hidráulica

Dep. Josefina 0 – 0 B. Bochazo

Sp. Santa Clara 0 – 2 Florida

Talleres 0 – 0 Sp. Libertad

Posiciones: 6 Florida-Def. Frontera, 4 B. Bochazo-Dep. Josefina-La Trucha, 3 Sp. Santa Clara-2 Talleres, 1 San Martín-Zenón Pereyra F.C-Atl. Esmeralda-Atl. María Juana-Sp. Libertad-Brown-La Hidráulica.



6ª división:

Def. Frontera 1 – 1 San Martín

Zenón Pereyra F.C. 1 – 0 La Trucha

Atl. Esmeralda 0 – 0 Atl. María Juana

Brown 0 – 2 La Hidráulica

Dep. Josefina 1 – 1 B. Bochazo

Sp. Santa Clara 2 – 2 Florida

Talleres 0 – 3 Sp. Libertad

Posiciones: 6 Zenón Pereyra F.C, 4 B. Bochazo-Florida-Sp. Santa Clara-Dep. Josefina-Def. Frontera, 3 Talleres-La Hidráulica-Sp. Libertad, 1 San Martín-Atl. Esmeralda-Atl. María Juana, 0 Brown.



Tabla General: 128 Florida, 113 B. Bochazo-Sp. Santa Clara, 109 Brown, 100 Def. Frontera, 96 Zenón Pereyra F.C, 79 La Hidráulica, 78 Dep. Josefina, 76 Atl. María Juana, 74 Talleres, 68 Sp. Libertad, 52 San Martín, 41 Atl. Esmeralda, 40 La Trucha.



Próxima Fecha (3ª): Florida vs Brown, At. María Juana vs Brown, San Martín vs At. Esmeralda, La Trucha vs Def. Frontera, Sportivo Libertad vs ZPFC, B. Bochazo vs Talleres, La Hidráulica vs Dep. Josefina.