LRF: Un clásico de cinco puntos en divisiones inferiores

El día sábado se jugó el clásico de la localidad en todas sus divisiones inferiores entre Talleres y Atlético María Juana. No se sacaron ventajas y sumaron 5 puntos para la tabla general.

Una verdadera fiesta se vivió en el estadio “Pedro Molina” con el clásico en divisiones inferiores en el marco de la sexta fecha del Torneo Clausura de Primera B zona Sur de la Liga Rafaelina de Fútbol. Ante un gran marco de público que le puso todo el color y el calor a una jornada fría, los más chicos salieron a jugar sus partidos. En el preliminar a las categorías puntuables, la pre 9na la “T” se quedó con la victoria por 1 a 0.

En cuanto a las categorías puntuable la tarde sabatina se inició con la igualdad 0 a 0 en 9na para dar lugar a la victoria de Talleres por 1 a 0 en 8va división. Más tarde, Atlético María Juana se impuso en 7ma división por 2 a 1 y cerrar la jornada clásica con empate en 6ta 1 a 1.

Compartimos todos los resultados en cada una de las categorías:



9na División Zona SUR

* Brown 0 vs 0 Sp. Libertad

* Talleres 0 vs 0 Atl. María Juana

* San Martín de Angélica (No presenta categoría) 0 vs 1 Florida

* Juv. Unida 0 vs 0 Boch. Bochazo

* Libre: Dep. Susana



Posiciones: Brown 14, Talleres 11, Dep. Susana 10, Sp. Libertad 8, At. María Juana-Florida 7, Juv. Unida 5, Bochazo 4, San Martín 0 (no presenta categoría)



8va División Zona SUR

Brown 2 vs 2 Sp. Libertad

Talleres 1 vs 0 Atl. María Juana

San Martín de Angélica 0 vs 2 Florida

Juv. Unida 1 vs 1 Boch. Bochazo

Libre: Dep. Susana



Posiciones: Brown 16, Florida 13, Talleres 11, At. María Juana-Bochazo 6, Sp. Libertad 5, Dep. Susana 4, San Martín 3, Juv. Unida 2.



7ma División Zona SUR

Brown 1 vs 0 Sp. Libertad (No presenta categoría)

Talleres 1 vs 2 Atl. María Juana

San Martín de Angélica 0 vs 2 Florida

Juv. Unida 1 vs 1 Boch. Bochazo

Libre: Dep. Susana



Posiciones: Brown 16, Florida 15, Bochazo 11, At. María Juana 10, Juv Unida 8, San Martín 4, Dep. Susana 3, Talleres 1, Sp. Libertad 0 (no presenta categoría



6ta División Zona SUR

Brown 1 vs 1 Sp. Libertad

Talleres 1 vs 1 Atl. María Juana

San Martín de Angélica 1 vs 1 Florida

Juv. Unida (No presenta categoría) 0 vs 1 Boch. Bochazo



Posiciones: Bochazo 18, Florida 11, At. María Juana 10, Brown 8, Talleres-Sp. Libertad 7, San Martín 4, Dep. Susana 3, Juv Unida 0 (no presenta categoría)

Tabla General: Florida 117, Brown 116, At. María Juana 92, Bochazo 89, Talleres 80, Sp. Libertad 60, Dep. Susana 52, Juv. Unida 43, San Martin 28.

Próxima Fecha (7ma): Florida vs Juv. Unida, At. María Juana vs San Martín, Sp. Libertad vs Talleres, Dep. Susana vs Brown. Libre: B. Bochazo.