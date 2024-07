Nahuel Rodríguez integró el combinado sub 12 del Oeste Santafesino de Bochas en Canchas

El juvenil de bochas en canchas surgido del Club Atlético María Juana formó parte del equipo sub 12 del Oeste Santafesino que participó del certamen en la ciudad de Freyre, el último din de semana.

El Torneo Escuela Municipal de Bochas del Freyre Bochas Club contó con un gran número de participantes en categorías sub 9, sub 12 y sub 15. Nahuel Rodríguez integró el equipo sub 12 junto a Felipe Britos de Brown de San Vicente bajo las órdenes de José Rodríguez.

Cabe destacar que el representativo sub15 del Oeste Santafesino logró el subcampeonato de la mano de Máximo López, Javier Díaz y Yara López, deportistas de Brown de San Vicente.