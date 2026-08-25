Estudiantes de María Juana participaron del Modelo de Naciones Unidas en San Francisco

En la mañana de Radio María Juana, charlamos con César Maldonado sobre la participación de alumnos de la EESOPI N.º 2040 Santa María de los Ángeles en una nueva edición del Modelo de Naciones Unidas, desarrollado en la ciudad de San Francisco.

La propuesta reunió durante tres jornadas a más de 600 estudiantes secundarios de 35 instituciones educativas, provenientes de distintas localidades de la región. Entre ellas estuvo María Juana, junto a delegaciones de Devoto, La Francia, Arroyito, Morteros, General Roca y otras comunidades.

Foto: El Periódico

En total, la actividad convocó a cerca de 700 personas, entre estudiantes, docentes y participantes vinculados al encuentro.

Una experiencia de debate y representación internacional

El Modelo de Naciones Unidas consiste en una simulación del funcionamiento de las Naciones Unidas, donde los estudiantes asumen el rol de representantes de distintos países y deben defender sus posiciones, intereses y perspectivas sobre diferentes temas de la agenda internacional.

La actividad estuvo organizada en seis órganos de debate:

Asamblea General.

Sala de Tratados Internacionales.

Consejo de Seguridad.

Consejo de Derechos Humanos.

Consejo Económico y Social (ECOSOC).

Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

Durante las jornadas, los jóvenes debieron investigar previamente las características y posturas de los países que les fueron asignados para luego representarlos en los distintos espacios de debate.

La experiencia busca promover el intercambio de ideas, la argumentación, la oratoria, la negociación y el conocimiento de las problemáticas internacionales, además de generar un espacio de encuentro entre estudiantes de diferentes localidades.

Para los alumnos de la EESOPI 2040 Santa María de los Ángeles, la participación significó una nueva oportunidad para trasladar al ámbito regional los conocimientos adquiridos en las aulas y vivir una experiencia educativa basada en el debate y la representación diplomática.

La ciudad de San Francisco volvió así a convertirse en escenario de un importante encuentro educativo, donde cientos de jóvenes asumieron por unos días el desafío de debatir sobre la agenda internacional y buscar acuerdos desde la perspectiva de los países que representaron.