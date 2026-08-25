María Juana se prepara para nuevas actividades deportivas y recreativas en el marco de Fiestas Patronales

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Durante los próximos días se llevarán adelante en María Juana dos propuestas destinadas a promover el juego, la actividad física, la participación y el encuentro comunitario.

“Un Día para Jugar”, una jornada para toda la comunidad educativa

El jueves 27, a partir de las 13:15 horas, se realizará “Un Día para Jugar”, en el marco del programa Escuela en Movimiento, una iniciativa organizada por la Escuela Fiscal N°398.

La propuesta busca generar un espacio de encuentro a través del juego y las actividades recreativas, promoviendo la participación de los estudiantes y el disfrute de una jornada diferente.

Torneo de Bolitas en el Autódromo Atilio Serre

Por otra parte, el domingo 30 de junio, el Autódromo “Atilio Serre” será escenario de una nueva jornada del Torneo de Bolitas, propuesta impulsada por el Ente Cultural Santafesino y la Comuna de María Juana.

La actividad contará con una Instancia Local, que comenzará a las 10:00 horas, y posteriormente se desarrollará la Instancia Regional, prevista para las 11:00 horas.

La iniciativa busca recuperar y poner en valor los juegos tradicionales, generando un espacio de participación y encuentro entre distintas localidades de la región.

De esta manera, María Juana tendrá durante los próximos días dos propuestas que combinan juego, recreación, actividad física y participación comunitaria, con actividades pensadas especialmente para disfrutar en familia y junto a la comunidad.

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