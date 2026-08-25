El futsal dijo presente en la Copa Santa Fe y llegó hasta semifinales

El equipo de Futsal de Primera División tuvo una destacada participación en la fase clasificatoria de la Copa Santa Fe, una de las competencias provinciales más importantes de la disciplina.

Durante el pasado fin de semana, el plantel logró avanzar hasta las semifinales luego de conseguir una victoria frente a Trebolense y un empate ante La Emilia, resultados que le permitieron meterse entre los mejores equipos de la competencia.

En la instancia de semifinales, el conjunto se enfrentó al Club Atlético Sastre. En un partido muy disputado, no pudo conseguir el triunfo que le permitiera acceder a la gran final y cerró así su participación en el certamen.

Más allá del resultado, desde la institución destacaron el trabajo realizado por todo el plantel y el cuerpo técnico, que continúa demostrando el crecimiento de la disciplina y sumando experiencias en competencias de nivel provincial.

El Futsal sigue creciendo año tras año, consolidándose como una disciplina que continúa ganando protagonismo dentro de la institución.

Quienes quieran sumarse y formar parte de esta propuesta pueden acercarse al Nuevo Estadio Cubierto los días lunes y miércoles.