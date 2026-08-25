Los pilotos de María Juana se destacaron en una nueva fecha del Santafesino de Rally de Regularidad

El pasado domingo se disputó una nueva fecha del Santafesino de Rally de Regularidad, que tuvo como escenario principal a la localidad de Clucellas, en el marco de una jornada que reunió a pilotos, acompañantes y amantes de los autos clásicos.

La competencia se vivió como una verdadera fiesta entre amigos, donde la camaradería y el disfrute de compartir un domingo junto a los vehículos fueron protagonistas. Al finalizar la jornada, los participantes compartieron un almuerzo en La Mezcla Pub, lugar donde además se realizó la entrega de premios.

En esta fecha, que marcó el inicio del programa de las Fiestas Patronales de Clucellas, los representantes de María Juana tuvieron una destacada actuación en las diferentes categorías.

Los resultados de los mariajuanenses

En la categoría B Contemporáneos, el binomio Gazzera-Redolfi se quedó con el primer puesto, a bordo de un Mercedes 230 C modelo 1978. En la misma categoría, Perassi-Fornero finalizaron en la tercera posición con un BMW 316 modelo 1981.

Por su parte, en la categoría C Modernos, Pautasso-Pautasso alcanzaron el primer lugar con un Toyota Celica 1992. El segundo puesto fue para Francone-Roldán, quienes participaron con un Renault 12 TL modelo 1994.

En la categoría D Especial, el binomio Ghirardotti-Motto obtuvo el segundo puesto con una Ford F100 modelo 1965. Además, Zenzklusen-Zenzklusen finalizaron cuartos con un Ford Falcon 1968, mientras que Rosa-Tarico ocuparon el quinto lugar con un Chevrolet RS 1970.

Marcelo Gazzera contó la experiencia en Radio María Juana

En diálogo con Radio María Juana, Marcelo Gazzera compartió detalles de la participación de los pilotos locales y destacó especialmente el espíritu de camaradería que caracteriza a esta disciplina.

Más allá de los resultados deportivos, la jornada volvió a poner en valor el encuentro entre amigos, la pasión por los autos y la posibilidad de disfrutar de una actividad que reúne a distintas generaciones alrededor del automovilismo.

Con una importante presencia de representantes de María Juana y excelentes resultados en las diferentes categorías, la fecha del Santafesino de Rally de Regularidad dejó una nueva experiencia para los protagonistas locales, que continúan llevando el nombre de la localidad a distintos puntos de la región.