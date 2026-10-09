José Luis Motto habló sobre la actualidad del básquet del Club Atlético María Juana

En Show Deportivo charlamos con José Luis Motto, integrante de la subcomisión de básquet del Club Atlético María Juana, para repasar la actualidad de la disciplina, el presente del equipo auriazul y los desafíos que tiene por delante en las distintas competencias.

Durante la entrevista, se refirió al presente del básquet del Oeste Santafesino, al rendimiento de los jugadores del club y a la participación de Atlético María Juana en la Copa Santa Fe, un importante desafío deportivo para el plantel de Primera División.

Motto también habló sobre el trabajo que lleva adelante la subcomisión de básquet, la organización de la actividad y el acompañamiento necesario para sostener el crecimiento de la disciplina en sus diferentes categorías.

Uno de los aspectos destacados de la charla fue el desarrollo de las divisiones formativas y la posibilidad de que los jugadores surgidos de las inferiores comiencen a ganar protagonismo en el equipo de Primera. La incorporación de jóvenes al plantel superior representa un paso importante en su formación deportiva y refleja el trabajo que se realiza desde las categorías iniciales.

La actualidad del equipo auriazul, los objetivos deportivos y el crecimiento de los jugadores fueron parte de una entrevista que permitió conocer más de cerca el presente del básquet del Club Atlético María Juana.