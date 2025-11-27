El Club Atlético María Juana ultima detalles para la gran Fiesta del Deporte 2025

En la mañana de La Radio, entrevistamos a Mario Finello, presidente del Club Atlético María Juana, quien brindó detalles de lo que será una de las noches más esperadas por la comunidad: la Fiesta del Deporte 2025, a realizarse este sábado 29 de noviembre desde las 20:00 en el nuevo gimnasio del Club Atlético María Juana.

Finello confirmó que el evento será especial por dos motivos: no solo reunirá a toda la familia deportiva local, sino que además marcará la inauguración oficial del nuevo gimnasio, una obra muy esperada que ampliará las posibilidades de desarrollo para todas las disciplinas de la institución.

La noche contará con shows musicales en vivo, con las presentaciones de Franco Viola y Dekaravana, que le pondrán ritmo y color a la celebración. También se realizará el Gran Sorteo del Bingo 2025, uno de los momentos más atractivos del evento.

Como cada año, habrá un espacio destacado para los verdaderos protagonistas: los y las deportistas del club. Se entregarán reconocimientos a representantes de cada disciplina, resaltando el esfuerzo, la dedicación y los logros obtenidos durante la temporada.

Además, la organización confirmó servicio de buffet durante toda la noche y castillos inflables para que los más chicos también disfruten de la jornada.

La comunidad está invitada a vivir una noche única, de encuentro, emoción y celebración del deporte de María Juana.