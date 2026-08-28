Jugadoras del Club Atlético María Juana participaron del primer entrenamiento del preseleccionado Sub 12

Etelvina Aquino, profesora de vóley del club, acompañó a ocho jugadoras en el inicio del trabajo del preseleccionado de la Asociación de Vóley del Oeste Santafesino.

El pasado jueves 27 de agosto se llevó a cabo el primer entrenamiento del preseleccionado de vóley de la categoría Sub 12 de la Asociación de Vóley del Oeste Santafesino, jornada que contó con una importante presencia del Club Atlético María Juana.

La profesora de vóley de la institución, Etelvina Aquino, acompañó a las jugadoras María Fe Bustamante, Constanza Maidana, Zoe Villarroel, Vera Balmetti, Tianna Moreno, Victoria Gaggi, María Paz Cernotti y Paz Bailone, quienes fueron convocadas para formar parte de esta primera instancia de preparación.

El encuentro representó una valiosa experiencia para las jóvenes deportistas, que tuvieron la oportunidad de compartir cancha con jugadoras de distintos clubes de la región y comenzar un proceso de entrenamiento junto al seleccionado de la asociación.

Desde el Club Atlético María Juana celebraron la convocatoria y destacaron el crecimiento que viene teniendo el vóley formativo, fruto del trabajo sostenido que se realiza con las categorías menores.

Una nueva experiencia que permite a las jugadoras de la institución seguir creciendo, sumando aprendizajes y representando al club en el ámbito regional.