“La Juanapeña”: una noche para cantar, bailar y disfrutar en María Juana

El próximo sábado 12 de septiembre, a partir de las 21:00 horas, la Sociedad Italiana de María Juana será escenario de una propuesta diferente: “La Juanapeña”, una peña pensada para divertirse, cantar y bailar durante toda la noche.

La propuesta contará con una variada grilla de artistas y grupos que serán protagonistas de una velada cargada de música, danza y tradición.

Entre las presentaciones previstas estarán el Ballet del Liceo Municipal Olindo Strada de Sastre, el Ballet Comunal “Raíces de Mi Tierra”, Santino Moyano y Santiago Bonancea y Guille Benítez.

Como uno de los momentos destacados de la noche llegará la actuación estelar de Pol Mun, quien se presentará por primera vez en la zona.

Además, habrá servicio de buffet para acompañar la jornada.

Las entradas anticipadas son limitadas y ya se encuentran a la venta.

📍 María Juana: Kema Deportes – 3406 437582

📍 Sastre: Julián Acuña – 3406 425707

📍 San Jorge: Diego Vivas – 3406 649524

📍 Demás localidades: Guillermo Benítez – 3406 431090

“La Juanapeña” es organizada por la Sociedad Italiana de María Juana y Juana Producciones, y promete una noche especial para encontrarse, disfrutar de la música y bailar hasta el final.

📅 Sábado 12 de septiembre

🕘 21:00 horas

📍 Sociedad Italiana de María Juana

Una peña diferente, con grandes artistas y muchas ganas de celebrar. ¡La Juanapeña te espera!