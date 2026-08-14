La Callejera llega a María Juana Vibra para cerrar el domingo de las Fiestas Patronales

En la mañana de la radio conversamos con Ariel “Chaco” Andrada, líder de La Callejera, la banda revelación que será protagonista del gran cierre del domingo en “María Juana Vibra”, en el marco de las Fiestas Patronales de María Juana.

Durante la charla, Andrada contó detalles de la actualidad del grupo, su propuesta musical y las expectativas por llegar a María Juana para compartir su música con el público local.

La Callejera se presentará el próximo domingo 16 de agosto en el escenario principal de la Plaza San Martín, en una jornada que estará cargada de actividades culturales, recreativas y artísticas para toda la familia.

La banda tendrá a su cargo el gran cierre musical de la jornada, luego de las presentaciones del Ensamble “Nelson Pautasso”, Tuly Gallardo y el Ballet Comunal “Raíces de Mi Tierra”.

Un domingo para disfrutar en familia

La programación comenzará a las 12:00 horas con la apertura del paseo, que contará con artesanos, emprendedores, paseo gastronómico y expositores.

Desde las 13:00 se desarrollarán propuestas como Rutas del Arte, del Ministerio de Cultura de Santa Fe, y actividades vinculadas con la separación en origen y el compostaje, a cargo del Ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático.

También habrá una jornada de educación vial, de 14:00 a 17:00, destinada a niños de entre 8 y 10 años junto a sus familias.

A partir de las 14:00 se desarrollará además el Día de las Infancias, con actividades junto a la Biblioteca Popular María Juana y talleres de dibujo y pintura a cargo de Ani Llanos.

A las 15:00, los Bomberos Voluntarios de María Juana realizarán la tradicional entrega de golosinas para los más chicos.

Con esta variada programación, la llegada de La Callejera será el broche de oro de un domingo pensado para reunir a toda la comunidad alrededor de la música, la cultura y el encuentro.

La invitación está abierta a vecinos y visitantes para disfrutar de una nueva edición de María Juana Vibra, en el corazón de las Fiestas Patronales.