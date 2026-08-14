Travesías y Travesuras: de las paradisíacas islas griegas a un insólito tobogán en un pantano

En “Travesías y Travesuras”, la columna de Natali Monterrosa en Patas Arriba, esta semana viajamos desde las paradisíacas islas griegas hasta un misterioso pantano donde la aventura puede convertirse en una experiencia extrema.

🇬🇷 La travesía por las mágicas islas griegas

Millones de viajeros eligen cada año las islas griegas como destino soñado del Mediterráneo. Santorini, Mykonos, Milos y tantas otras aparecen en las postales de quienes buscan playas, paisajes y atardeceres inolvidables.

Pero recorrer las islas también puede convertirse en una verdadera aventura… especialmente cuando el viaje se realiza en algunos de los ferries rápidos que atraviesan el mar Egeo.

Algunos viajeros los bautizaron con un particular apodo: “Vomit Comet”, o “Cometa del vómito”. ¿El motivo? Estos catamaranes permiten reducir considerablemente los tiempos de viaje, pero cuando aparecen los famosos vientos Meltemi, habituales durante el verano europeo, el mar puede transformarse en una auténtica montaña rusa.

Los ferries de alta velocidad son más pequeños y livianos que los barcos tradicionales y, por eso, pueden moverse con mucha mayor intensidad entre las olas. Para quienes sufren mareos, el viaje puede convertirse rápidamente en una experiencia bastante desagradable.

La recomendación para los viajeros propensos al mareo es optar por los ferries tradicionales, que son más grandes y estables, aunque demoren un poco más. También resulta importante consultar el pronóstico del viento y, si corresponde, tomar las medidas preventivas habituales antes de embarcar.

Porque en Grecia, quizás, el trayecto más rápido no siempre es el mejor. A veces vale la pena tardar un poco más y disfrutar del camino… con el estómago en su lugar.

🌿 La travesura en modo pantano

Y de las aguas del Mediterráneo nos vamos directamente al corazón de un pantano.

La segunda parte de la columna nos presenta una aventura que se volvió viral en redes: un particular “Swamp Waterslide”, un estrecho túnel natural formado entre las raíces y la vegetación de un pantano.

El protagonista es Peter Crawford, conocido en redes como Pete Untamed, un creador de contenido dedicado a las aventuras extremas y la exploración de ambientes naturales.

En uno de sus videos, Crawford se lanzó por este pasadizo natural bajo el agua, aprovechando la fuerza de la corriente para atravesarlo y salir disparado por el otro extremo.

Pero detrás de lo que parece un divertido tobogán natural existe una importante cuota de riesgo.

Estos túneles se forman por la erosión del agua entre raíces de árboles y vegetación del pantano, y pueden presentar escasa visibilidad, corrientes fuertes, troncos y raíces sumergidas, además de la posibilidad de quedar atrapado.

Y hay un detalle todavía más inquietante: los caimanes pueden utilizar este tipo de túneles como refugio o lugares de descanso.

Crawford explicó que eligió realizar la travesía cuando la corriente era especialmente fuerte, ya que consideraba que en esas condiciones era menos probable encontrar animales dentro del pasadizo.

Sin embargo, la experiencia está lejos de ser una actividad turística o recreativa. Se trata de una aventura extrema realizada por alguien con experiencia en este tipo de entornos naturales.

Así que la pregunta de esta semana queda planteada:

Ricky… ¿te animás a lanzarte por un tobogán natural en medio de un pantano, sin saber qué puede haber debajo del agua?

Porque en Travesías y Travesuras, una vez más, queda demostrado que la aventura puede estar en los lugares más inesperados… aunque quizás no siempre sea buena idea probarla en casa.