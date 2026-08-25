Alex Sobrero representó al Club Atlético María Juana en un encuentro juvenil junto a la Liga Rafaelina

Durante el pasado fin de semana, Alex Sobrero, jugador de la Categoría 2014 del Club Atlético María Juana, participó de un Encuentro Juvenil desarrollado en las ciudades de Paraná y Santa Fe, formando parte de una experiencia junto a jóvenes futbolistas de diferentes instituciones vinculadas a la Liga Rafaelina de Fútbol.

Alex fue elegido por el Club Atlético María Juana para formar parte de esta propuesta luego de su participación en la 4.ª edición de la Copa Departamento Castellanos, correspondiente a la categoría 2014.

Para esta experiencia fue seleccionado un jugador de cada club que había participado de la competencia, reuniendo a jóvenes representantes de distintas localidades e instituciones del Departamento Castellanos.

El viaje fue planteado como un premio e incentivo para los jóvenes, pero también como una oportunidad para compartir actividades por fuera de la competencia, generar nuevos vínculos y fortalecer el compañerismo entre los chicos.

Una jornada de aprendizaje en Paraná

Durante el sábado, la delegación visitó el Complejo del Túnel Subfluvial, donde los jóvenes participaron de una charla educativa sobre la historia y la construcción de esta importante obra que une las provincias de Santa Fe y Entre Ríos.

Además, realizaron diferentes actividades recreativas y juegos relacionados con el trabajo en equipo, para luego recorrer distintos puntos históricos, culturales y turísticos de la ciudad de Paraná.

La jornada permitió combinar aprendizaje, recreación, deporte y compañerismo, generando nuevos vínculos entre los jóvenes que participaron de la experiencia.

Domingo de fútbol en Santa Fe

El domingo, la delegación se trasladó a la ciudad de Santa Fe, donde compartió una jornada deportiva en el predio de la Liga Santafesina de Fútbol.

Allí se disputaron partidos amistosos ante el Club Sportivo Guadalupe, completando una experiencia que volvió a tener al fútbol como punto de encuentro, aunque trascendiendo los resultados dentro de la cancha.

Para Alex Sobrero, al igual que para el resto de los jóvenes participantes, el viaje significó la posibilidad de conocer nuevos lugares, compartir con jugadores de otras instituciones y vivir una experiencia diferente junto a compañeros y representantes de clubes de todo el Departamento Castellanos.

La iniciativa volvió a poner en valor al deporte como una herramienta de integración, aprendizaje y formación, fortaleciendo los vínculos entre los jóvenes y las instituciones que forman parte de la Liga Rafaelina de Fútbol.

Desde el Club Atlético María Juana destacaron la participación de Alex y valoraron esta experiencia que permitió que el joven futbolista representara a la institución y compartiera una enriquecedora jornada junto a chicos de toda la región.

👏 Desde el Club Atlético María Juana felicitaron a Alex por haber sido seleccionado y por representar a la institución en esta experiencia provincial.