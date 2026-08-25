Una investigación mexicana abre una nueva esperanza frente al VPH

Una investigación encabezada por la científica mexicana Eva Ramón Gallegos, del Instituto Politécnico Nacional (IPN), logró resultados alentadores en la eliminación del virus del papiloma humano (VPH) mediante una técnica conocida como terapia fotodinámica.

El dato que más llamó la atención surgió de un estudio realizado con 29 mujeres de Ciudad de México que tenían VPH pero no presentaban lesiones cervicales. Luego del tratamiento, los estudios moleculares no detectaron el ADN del virus en ninguna de ellas, lo que representa una eliminación del 100% en ese grupo específico.

Sin embargo, es importante aclarar que este resultado no significa que exista actualmente una cura universal para el VPH. Se trató de un estudio clínico piloto y los resultados más destacados corresponden a pacientes que tenían el virus sin lesiones. En mujeres que tenían simultáneamente VPH y lesiones cervicales, la eficacia observada fue del 64,3%, mientras que en aquellas que presentaban lesiones sin VPH fue del 57,2%.

¿En qué consiste el tratamiento?

La terapia fotodinámica es una técnica mínimamente invasiva que busca actuar de manera localizada sobre las células afectadas.

El procedimiento utiliza un fotosensibilizador, en este caso ácido delta aminolevulínico, que se aplica en el cuello uterino. Después de varias horas, esta sustancia se transforma en protoporfirina IX, un compuesto fluorescente que tiende a acumularse en las células dañadas.

Posteriormente, se aplica una luz láser especial que activa la sustancia y permite destruir las células que la acumularon, procurando preservar los tejidos sanos.

La investigación de Ramón Gallegos lleva alrededor de dos décadas estudiando la terapia fotodinámica y sus posibles aplicaciones contra distintas enfermedades, entre ellas lesiones premalignas y cáncer cervicouterino.

Un estudio que comenzó con cientos de pacientes

El trabajo no se limitó a las 29 mujeres de Ciudad de México. En una primera etapa fueron tratadas 420 pacientes de Oaxaca y Veracruz, mientras que posteriormente se incorporó el grupo de 29 mujeres de Ciudad de México. En total, la investigación involucró a 449 mujeres, seleccionadas de un universo inicial de 990.

En el primer grupo, los resultados también fueron alentadores. Entre las mujeres que solamente tenían VPH y no presentaban lesiones, se consiguió eliminar el virus en aproximadamente 85% de los casos. En aquellas que tenían VPH acompañado de lesiones, la eficacia también rondó el 85% en esa etapa del estudio.

El segundo esquema aplicado en Ciudad de México utilizó una concentración mayor del fotosensibilizador y redujo las aplicaciones a dos sesiones, separadas por 48 horas. En las mujeres que tenían VPH sin lesiones se alcanzó el mencionado 100% de eliminación detectada mediante estudios moleculares.

¿Por qué el VPH es tan importante?

El VPH es una de las infecciones de transmisión sexual más frecuentes. Existen alrededor de 200 tipos de virus, y aproximadamente 40 pueden infectar las mucosas y transmitirse principalmente mediante contacto sexual. Algunos tipos son considerados de alto riesgo oncogénico porque pueden provocar lesiones que, con el tiempo, pueden evolucionar hacia distintos tipos de cáncer, especialmente el cáncer de cuello uterino.

La presencia del virus, sin embargo, no significa automáticamente que una persona vaya a desarrollar cáncer. Muchas infecciones desaparecen espontáneamente gracias a la respuesta del sistema inmunitario. El problema aparece cuando una infección de alto riesgo persiste y produce alteraciones celulares que pueden progresar con los años.

Por eso, la prevención y la detección temprana continúan siendo fundamentales.

Una investigación prometedora, pero todavía en desarrollo

El trabajo de Eva Ramón Gallegos es considerado prometedor porque plantea una alternativa que podría tratar el virus y determinadas lesiones sin recurrir a procedimientos más agresivos sobre el cuello uterino.

La propia investigación señala que la terapia fotodinámica busca actuar sobre las células dañadas sin afectar de la misma manera las estructuras sanas, una característica especialmente relevante para pacientes jóvenes que desean preservar su fertilidad.

No obstante, los resultados obtenidos hasta ahora deben interpretarse con cautela. No se trata de una vacuna ni de un tratamiento aprobado universalmente que permita afirmar que el VPH ya tiene una cura definitiva. Los resultados corresponden a grupos determinados de pacientes y requieren investigaciones más amplias, seguimiento prolongado y nuevas evaluaciones antes de convertirse en un tratamiento estándar.

La investigación mexicana, de todos modos, representa un avance científico relevante y abre una línea de trabajo que podría contribuir en el futuro a reducir las lesiones asociadas al VPH y, especialmente, el riesgo de progresión hacia el cáncer cervicouterino.

La importancia de la prevención

Mientras continúan las investigaciones, las herramientas disponibles siguen siendo fundamentales: vacunación contra el VPH, controles ginecológicos periódicos, pruebas de detección y seguimiento médico ante cualquier resultado anormal.

La terapia desarrollada por el equipo de Ramón Gallegos genera esperanza, pero el mensaje central de los especialistas continúa siendo el mismo: detectar el VPH y las lesiones de manera temprana es clave para evitar que una infección pueda evolucionar hacia una enfermedad más grave.