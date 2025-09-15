Pleno de victorias para el futsal auriazul en la 6ª fecha del Clausura

Atlético

El futsal del Club Atlético María Juana tuvo una noche soñada en la 6ª fecha del Torneo Clausura de la Liga Departamental San Martín, donde recibió a San Martín de Pellegrini y se quedó con los tres triunfos en disputa. Los equipos dirigidos por Norberto Rosso mostraron gran nivel y efectividad, logrando un 3 de 3 en casa.

En Reserva, el auriazul se impuso por 3 a 2 con goles de Luis Wainzettel (2) y Ezequiel Medina. Luego, en Senior, volvió a festejar con un 3 a 1, gracias a las conquistas de Adán Moyano, Leonardo Ribotta y Atilio Nevada. Finalmente, en un vibrante encuentro de Primera, Atlético superó a San Martín por 6 a 4, con tantos de Mauricio Zaffalon (2), Carlos Sposito (3) y Juan Verbeck.

Con estos resultados, el auriazul continúa sumando confianza y protagonismo en el certamen. En la próxima fecha, el equipo deberá visitar a La Emilia de San Jorge, en un nuevo desafío para seguir por la senda positiva.

