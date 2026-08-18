María Juana cerró María Juana Vibra a puro cuarteto con Valentina Márquez

Este lunes, Valentina Márquez fue la encargada de cerrar el escenario mayor de “María Juana Vibra 2026”, en el marco del mes de las Fiestas Patronales de María Juana, con un gran espectáculo que reunió a una multitud.

A pesar del mal tiempo, una gran cantidad de vecinos se acercó para disfrutar de una noche a puro cuarteto. El público acompañó con entusiasmo y bailó al ritmo de los grandes éxitos de la artista, poniendo el broche de oro a un fin de semana cargado de música, cultura y encuentro.

La jornada había comenzado con la presentación de Matías Bulacio, quien abrió el escenario con sus canciones románticas. Luego fue el turno de Tumpara, que puso todo su ritmo y preparó al público para el gran cierre de la noche con Valentina Márquez.

El domingo también tuvo una importante agenda artística. Pasaron por el escenario el Ensamble Infanto Juvenil “Nelson Pautasso”, Tuly Gallardo y el Ballet Comunal “Raíces de Mi Tierra”, con una presentación que celebró la cultura y las tradiciones locales.

Como gran cierre de esa jornada se presentó La Callejera, con un espectáculo pensado para disfrutar en familia.