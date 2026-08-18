María Juana cerró María Juana Vibra a puro cuarteto con Valentina Márquez

Fiestas PatronalesLo ÚltimoLocales

Este lunes, Valentina Márquez fue la encargada de cerrar el escenario mayor de “María Juana Vibra 2026”, en el marco del mes de las Fiestas Patronales de María Juana, con un gran espectáculo que reunió a una multitud.

A pesar del mal tiempo, una gran cantidad de vecinos se acercó para disfrutar de una noche a puro cuarteto. El público acompañó con entusiasmo y bailó al ritmo de los grandes éxitos de la artista, poniendo el broche de oro a un fin de semana cargado de música, cultura y encuentro.

La jornada había comenzado con la presentación de Matías Bulacio, quien abrió el escenario con sus canciones románticas. Luego fue el turno de Tumpara, que puso todo su ritmo y preparó al público para el gran cierre de la noche con Valentina Márquez.

El domingo también tuvo una importante agenda artística. Pasaron por el escenario el Ensamble Infanto Juvenil “Nelson Pautasso”, Tuly Gallardo y el Ballet Comunal “Raíces de Mi Tierra”, con una presentación que celebró la cultura y las tradiciones locales.

Como gran cierre de esa jornada se presentó La Callejera, con un espectáculo pensado para disfrutar en familia.

De esta manera, María Juana cerró un gran fin de semana de Fiestas Patronales, con una propuesta que convocó a vecinos y visitantes y que tuvo como protagonistas a la música, la cultura y el encuentro de toda la comunidad.

AUSPICIAN: AGRO FRANCA – Comuna de María Juana – Senador Alcides Calvo – Gastaldi Distribuciones – Molino Victoria SA – Grupo Perusia – Agricultores Federados Argentinos – Asoc. Mutual CAMJ – Alejandra Dalia Escribana Pública – Fanchin Muebles – Banco Credicoop Coop. Ltda. María Juana

Te puede interesar

  • MARIA JUANA A COSQUÍN

    En la mañana de Comunicándonos, Mónica Barceló dialogó con Julieta Espinosa quien viajó a Cosquín con la delegación de Sastre (liceo) además junto a Romina…

  • MARIA JUANA AVANZA

    Sandra Gaido, presidente comunal de María Juana pasó por la mañana de la radio a anunciar las obras finalizadas en la localidad y proyectos que…

  • ADORNEMOS MARÍA JUANA

    Malvina Marquese desde el Área de Cultura de la Comuna de María Juana nos contó que están recolectando diferentes elementos para confeccionar adornos para decorar…

  • MARÍA JUANA X MARÍA JUANA

    Un grupo de vecinos de nuestra localidad, más la comisión del cuartel de bomberos de María juana, se unieron para centralizar las donaciones a sectores…

  • MARÍA JUANA RECICLA

    Mariela Stratta y Malvina Marquese del Área de Cultura de la Comuna de María Juana pasaron por los micrófonos de la radio para contar como…