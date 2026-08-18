Zulma Maciel realizó un balance del gran fin de semana de las Fiestas Patronales de María Juana

Luego de un gran fin de semana de celebración, la presidenta comunal de María Juana, Lic. Zulma Maciel, dialogó con Radio María Juana y realizó un balance de las actividades desarrolladas en el marco de las Fiestas Patronales “María Juana Vibra 2026”.

Maciel destacó la importante participación de vecinos y visitantes en las distintas propuestas que se llevaron adelante durante el fin de semana, con espectáculos musicales, actividades culturales, feria de artesanos y emprendedores, propuestas gastronómicas y diferentes espacios para disfrutar en familia.

Durante la charla, la presidenta comunal también valoró el trabajo conjunto de las instituciones, artistas, trabajadores comunales, emprendedores y todos quienes hicieron posible el desarrollo de una celebración que volvió a reunir a la comunidad en torno a una de sus fechas más importantes.