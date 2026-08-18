Zulma Maciel realizó un balance del gran fin de semana de las Fiestas Patronales de María Juana

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Luego de un gran fin de semana de celebración, la presidenta comunal de María Juana, Lic. Zulma Maciel, dialogó con Radio María Juana y realizó un balance de las actividades desarrolladas en el marco de las Fiestas Patronales “María Juana Vibra 2026”.

Maciel destacó la importante participación de vecinos y visitantes en las distintas propuestas que se llevaron adelante durante el fin de semana, con espectáculos musicales, actividades culturales, feria de artesanos y emprendedores, propuestas gastronómicas y diferentes espacios para disfrutar en familia.

Durante la charla, la presidenta comunal también valoró el trabajo conjunto de las instituciones, artistas, trabajadores comunales, emprendedores y todos quienes hicieron posible el desarrollo de una celebración que volvió a reunir a la comunidad en torno a una de sus fechas más importantes.

Además, repasó algunos de los momentos destacados de las Patronales y compartió sus sensaciones sobre el resultado de un fin de semana en el que María Juana volvió a vibrar.

AUSPICIAN: AGRO FRANCA – Comuna de María Juana – Senador Alcides Calvo – Gastaldi Distribuciones – Molino Victoria SA – Grupo Perusia – Agricultores Federados Argentinos – Asoc. Mutual CAMJ – Alejandra Dalia Escribana Pública – Fanchin Muebles – Banco Credicoop Coop. Ltda. María Juana

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