Matías Bulacio, protagonista de María Juana Vibra

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Luego de su presentación en el escenario principal de María Juana Vibra, charlamos con Matías Bulacio, quien compartió sus sensaciones tras ser parte de una de las noches centrales de las Fiestas Patronales.

El artista repasó lo vivido sobre el escenario, la respuesta del público y la importancia de volver a encontrarse con los vecinos en una celebración tan especial para toda la comunidad.

En diálogo con Radio María Juana, Bulacio también habló sobre su presente musical, sus proyectos y todo lo que significó formar parte de esta gran fiesta popular.

AUSPICIAN: AGRO FRANCA – Comuna de María Juana – Senador Alcides Calvo – Gastaldi Distribuciones – Molino Victoria SA – Grupo Perusia – Agricultores Federados Argentinos – Asoc. Mutual CAMJ – Alejandra Dalia Escribana Pública – Fanchin Muebles – Banco Credicoop Coop. Ltda. María Juana

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