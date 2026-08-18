Matías Bulacio, protagonista de María Juana Vibra

Luego de su presentación en el escenario principal de María Juana Vibra, charlamos con Matías Bulacio, quien compartió sus sensaciones tras ser parte de una de las noches centrales de las Fiestas Patronales.

El artista repasó lo vivido sobre el escenario, la respuesta del público y la importancia de volver a encontrarse con los vecinos en una celebración tan especial para toda la comunidad.