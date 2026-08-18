Wehrlein sobrevive a un final dramático para ser campeón de Fórmula E y Barnard gana en Londres

Pascal Wehrlein, de Porsche, se consagró campeón mundial de la ABB FIA Formula E por segunda vez tras un dramático cierre en Londres, mientras Taylor Barnard, de DS PENSKE, superó a los Mahindra de Nyck de Vries y Edo Mortara para conseguir la victoria en la carrera final de la temporada 2025/26.

El destino del título cambió de manos tres veces en apenas tres curvas, mientras Jake Dennis, de Andretti, protagonizaba una remontada tardía desde el fondo del pelotón y Wehrlein sufría una enorme presión de Antonio Félix da Costa (Jaguar TCS Racing), quien hizo su parte en la lucha de su compañero de equipo, Mitch Evans, por el campeonato y en la batalla de Jaguar por el título de Equipos.

Al final de la vuelta 27, el ingeniero de carrera de Wehrlein le indicó que dejara pasar a un Sebastien Buemi (Envision Racing) que venía a gran velocidad, pero esa situación, sumada a un movimiento de da Costa, hizo que el líder del campeonato antes de la carrera cayera hasta el 12.º puesto y quedara fuera de los puntos. Dennis pudo superarlo para situarse octavo, suficiente para colocarse al frente del certamen gracias a su primer MODO ATAQUE, mientras Evans marchaba cuarto.

Finalmente, Evans no pudo avanzar más, después de haber esperado para activar su MODO ATAQUE; los Mahindra y Barnard habían conseguido abrir una brecha con respecto al piloto de Jaguar y el resto del grupo de adelante. La victoria era el único resultado que habría permitido al neozelandés quedarse con el título, incluso después de que Wehrlein volviera a caer fuera de las posiciones que otorgaban puntos como consecuencia de un contacto con Joel Eriksson, de Envision Racing, en la curva 16 de la vuelta 31.

El caos posterior también tomó por sorpresa a Dennis, y el británico quedó eliminado de la carrera y de la lucha por el título debido a los daños que sufrió su coche en el incidente.

La activación tardía del MODO ATAQUE permitió a Barnard superar a Mortara por el segundo puesto y luego al poleman de Vries por la victoria, con una sorpresiva maniobra por el interior del campeón de la temporada 8 en la última curva, cuando quedaban apenas dos vueltas. El británico logró convertir la oportunidad en victoria y se convirtió, con 22 años y 76 días, en el piloto más joven en ganar una carrera de Fórmula E, superando a Maximilian Günther, en la última participación de DS Automobiles en la Fórmula E.

Aunque Evans no pudo hacer lo suficiente para quedarse con el título de Pilotos, su cuarto puesto aseguró que Jaguar TCS Racing volviera a coronarse campeón mundial de Equipos, por delante de Porsche, que había asegurado el Campeonato Mundial de Fabricantes en Tokio.

Wehrlein se convirtió en apenas el segundo piloto en ganar dos títulos de Fórmula E en las 12 temporadas de historia de la categoría, junto a Jean-Eric Vergne.

Así se desarrolló la carrera:

De Vries largó desde la pole y tomó la delantera, mientras Evans buscaba superar inmediatamente a Müller por el cuarto puesto. El piloto de Jaguar necesitaba ganar la carrera para mantener sus posibilidades de conseguir el título de Pilotos. Sin embargo, el piloto de Porsche logró contener sus avances y los seis primeros mantuvieron las posiciones que tenían en la largada.

Da Costa activó temprano el MODO ATAQUE para comenzar a perseguir a Nico Müller por el cuarto puesto, mientras el piloto de Porsche retenía a Evans y al resto del grupo para permitir que su compañero de equipo Wehrlein se escapara. La diferencia de dos segundos entre Müller y Wehrlein se redujo hasta desaparecer bajo la presión de da Costa. El portugués superó a Müller en la vuelta 5 y, más tarde, en esa misma vuelta, a da Costa para hacerse con el tercer puesto.

Wehrlein pasó por la zona de activación del MODO ATAQUE una vuelta más tarde, al igual que de Vries y Barnard. En la vuelta 8, el piloto de Mahindra lideraba por delante de su compañero Mortara, Barnard, da Costa, Wehrlein, Müller, Evans, Cassidy, Ticktum y Buemi.

El líder del campeonato se pegó al Jaguar de da Costa, pero Wehrlein tenía dificultades para completar el adelantamiento incluso con el MODO ATAQUE activado. Con tres segundos restantes de su impulso de 50 kW con tracción integral, Wehrlein finalmente superó al Jaguar en la recta de meta para hacerse con el cuarto puesto. Márgenes muy estrechos.

En la vuelta 12, la batalla entre los Mahindra en la punta se resolvió a favor de Mortara, quien logró superar al poleman de Vries, aunque solo para permitir que el suizo activara el MODO ATAQUE sin perder la posición frente a Barnard, que marchaba tercero.

Da Costa también recuperó el cuarto puesto de manos de Wehrlein en esa misma vuelta, aunque para hacerlo estaba consumiendo mucha más energía que el Porsche. Detrás de Wehrlein se encontraba Müller, mientras Evans seguía sin poder superar al alemán para avanzar desde el séptimo puesto.

Buemi parecía un ariete con el MODO ATAQUE activado en la vuelta 14. En la vuelta 15, Evans dejó pasar al suizo en la curva 1 para que se hiciera con el sexto puesto, mientras Müller también se apartó un par de curvas más tarde y permitió que el piloto de Envision avanzara al sexto lugar.

Evans se cansó de permanecer detrás de Müller en la vuelta 17 y le hizo un amague al acercarse nuevamente al Excel para abrirse paso. Fue una gran maniobra que tomó desprevenido al suizo. A partir de ahí, Evans necesitaba recortar distancias con los líderes y aprovechar su ventaja energética. Durante las siguientes vueltas hizo precisamente eso y redujo la diferencia con el grupo de punta en 2,5 segundos para la vuelta 20.

Mortara lideraba por delante de De Vries, Barnard, da Costa, Wehrlein, Buemi, Cassidy, Evans, Drugovich y Vergne en la vuelta 21. En la vuelta 22, Mortara activó su primer MODO ATAQUE.

Para la vuelta 26, Evans había superado a Cassidy y Buemi para situarse sexto. El neozelandés activó el MODO ATAQUE y, con da Costa reteniendo a Wehrlein, pudo superar a ambos para hacerse con el cuarto puesto al volver al interior del Excel. Una buena maniobra de equipo.

Al final de la vuelta 27, le indicaron a Wehrlein que dejara pasar a Buemi, pero esa situación, sumada a un movimiento de da Costa, hizo que el líder de la clasificación cayera hasta el 12.º puesto y quedara fuera de los puntos. Dennis pudo superarlo para situarse octavo gracias a su primer MODO ATAQUE, mientras Evans se encontraba cuarto.

Dennis superó entonces a Eriksson para situarse séptimo, aunque brevemente, mientras Wehrlein pudo recuperar el décimo puesto con el MODO ATAQUE. En menos de media vuelta, el título de Pilotos había pasado de Wehrlein a Dennis y nuevamente a Wehrlein. Con valentía, Wehrlein también logró superar a da Costa en aceleración mientras el portugués luchaba por esa décima posición.

El caos se desató en la vuelta 31, cuando Eriksson perdió el control de su coche y entró en trompo en la curva 16. Dennis y Wehrlein quedaron atrapados en el incidente y se vieron obligados a abandonar la carrera en medio del caos.

Una vez que se resolvieron todas las activaciones del MODO ATAQUE, Barnard quedó al frente, seguido por de Vries y Mortara. Evans tenía todo por hacer si quería arrebatarle el título a Wehrlein desde el cuarto puesto: necesitaba ganar para superar al alemán, que se encontraba fuera de los puntos.

Solo quedaba una vuelta y Barnard lideró hasta la bandera a cuadros, mientras de Vries lo seguía. Como Evans solo pudo terminar cuarto, el título quedó en manos de Wehrlein pese a que el alemán terminó fuera de las posiciones que otorgaban puntos.