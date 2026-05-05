Anuncian lluvias, viento y marcado descenso de temperatura para los próximos días

La región se prepara para un cambio significativo en las condiciones del tiempo, con la llegada de lluvias aisladas que comenzarán a afectar el área durante las próximas 48 horas. El fenómeno marcará el inicio de un período inestable que se extenderá hacia el fin de la semana.

Entre la noche del miércoles y la mañana del jueves se prevé el desarrollo de tormentas de variada intensidad, con acumulados de precipitación estimados entre 20 y 40 milímetros. Además, las condiciones estarán acompañadas por un progresivo aumento del viento, que se intensificará desde el jueves debido a un proceso de ciclogénesis en formación sobre las costas del Atlántico.

Este escenario dará lugar a un marcado descenso de las temperaturas, con valores máximos que rondarán los 15°C y mínimas cercanas a los 10°C. El ambiente fresco, húmedo y ventoso se mantendrá al menos hasta el sábado, consolidando un panorama típicamente otoñal en toda la región.