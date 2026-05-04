Muratore y Pons Estel representaron a María Juana en el Desafío Río Pinto

Se llevó a cabo una nueva edición del Desafío Río Pinto, una de las competencias más convocantes del ciclismo de montaña en el país, que tuvo lugar en los exigentes caminos serranos de La Cumbre, Córdoba.

La tradicional prueba reunió a miles de bikers de distintos puntos de Argentina, quienes afrontaron un recorrido cercano a los 85 kilómetros, combinando subidas intensas, descensos técnicos y tramos rurales que pusieron a prueba la resistencia de cada competidor.

En este importante evento dijeron presente los representantes de María Juana, Luciana Muratore y Juan Pablo Pons Estel, quienes completaron la exigente competencia, demostrando esfuerzo, preparación y un gran nivel deportivo en un contexto de altísima exigencia.

En cuanto a los resultados generales, la clasificación fue dominada por destacados exponentes del mountain bike nacional, en una edición que volvió a confirmar el crecimiento y la magnitud de esta carrera, considerada una de las más importantes de Latinoamérica.

Una vez más, el Desafío Río Pinto combinó deporte, naturaleza y superación personal, con una destacada participación regional que dejó en alto el nombre de María Juana.