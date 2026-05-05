Sastre se quedó con el clásico del Oeste y cerró una fase perfecta

Este lunes se vivió una nueva edición del clásico del oeste santafesino de básquet en el estadio “Edgar Nenito Rivolta”, donde el Club Atlético María Juana recibió al Club Atlético Sastre en un duelo vibrante y cargado de emoción.

En un partido no apto para cardíacos, el Club Atlético Sastre se hizo fuerte en condición de visitante y venció 59 a 57 al Club Atlético María Juana en una nueva edición del clásico del oeste santafesino. El encuentro fue sumamente parejo de principio a fin, con ambos equipos dejando todo en cada posesión.

Con este triunfo, el equipo dirigido por Diego Ferrari no solo se quedó con el clásico, sino que además cerró una primera fase perfecta en la liga del oeste santafesino de básquet, con 9 partidos jugados y 9 ganados, logrando el puntaje ideal y asegurándose el primer puesto de cara a la segunda etapa del torneo.

Parciales: 18-21 / 25-15 / 07-15 / 07-08

Ahora, el conjunto auriazul se prepara para un nuevo compromiso, ya que este sábado 9 de mayo volverá a jugar en casa, pero esta vez por la Liga Federal de Básquet, donde recibirá a Unión y Juventud de Bandera en otro duelo que promete grandes emociones.