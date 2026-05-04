Estanislao Lozano viajará a Italia para competir en el Torneo Invincibili

Una gran noticia llena de orgullo a la institución: el joven Estanislao Lozano viajará a Italia para formar parte de una competencia internacional junto a River Plate.

La categoría participará del Torneo Invincibili, que se disputará los días 29, 30 y 31 de mayo en la ciudad de Turín, con sede en el Torino FC.

En los días previos, River Plate gestionó y realizó los pasaportes correspondientes para cada uno de los jugadores, ultimando detalles para este importante viaje internacional.

Desde la institución destacaron la alegría que genera ver el crecimiento de sus jóvenes deportistas, celebrando esta oportunidad única para Estanislao Lozano, que seguirá sumando experiencias y representando al país en el exterior.