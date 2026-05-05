Operativo de atención de ANSES y PAMI en María Juana

Este viernes 8 de mayo se llevará a cabo un operativo de atención de ANSES en la localidad de María Juana, con el objetivo de acercar distintos trámites y asesoramientos a los vecinos.

La jornada se desarrollará de 8:00 a 12:00 horas en el Centro de Jubilados, ubicado en Sarmiento 64. Durante el operativo, los asistentes podrán realizar consultas generales, gestionar asignaciones familiares y la Asignación Universal por Hijo (AUH), recibir asesoramiento sobre jubilaciones y pensiones, solicitar turnos y acceder a formularios.

Además, también estará presente PAMI, brindando atención a sus afiliados. Desde la organización se recomienda concurrir con DNI y credencial para poder ser atendidos.

Se trata de una importante oportunidad para que los vecinos puedan realizar trámites y despejar dudas sin necesidad de trasladarse a otras ciudades.