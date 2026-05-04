Se reactivan 42 viviendas tras la firma del acta de inicio de obra

Se firmó el Acta de Inicio de Obra que permitirá reactivar la construcción de 42 viviendas que durante años permanecieron paralizadas, una situación que hoy comienza a revertirse con la puesta en marcha del proyecto.

Este avance será posible gracias al financiamiento del Gobierno de la Provincia de Santa Fe y a la decisión del gobernador Maximiliano Pullaro de reactivar este plan habitacional, junto al trabajo de gestión realizado para que la obra vuelva a ejecutarse.

La empresa Paneto Construcciones será la encargada de continuar con los trabajos, retomando así un proyecto que ya había tenido a la misma firma al frente en su etapa inicial.

La reactivación de estas viviendas representa una respuesta concreta a la demanda habitacional, además de generar empleo y movimiento económico en la comunidad. De esta manera, la obra inicia una nueva etapa con el objetivo de avanzar hacia su finalización y brindar soluciones a numerosas familias.