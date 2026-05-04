Se reactivan 42 viviendas tras la firma del acta de inicio de obra

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Se firmó el Acta de Inicio de Obra que permitirá reactivar la construcción de 42 viviendas que durante años permanecieron paralizadas, una situación que hoy comienza a revertirse con la puesta en marcha del proyecto.

Este avance será posible gracias al financiamiento del Gobierno de la Provincia de Santa Fe y a la decisión del gobernador Maximiliano Pullaro de reactivar este plan habitacional, junto al trabajo de gestión realizado para que la obra vuelva a ejecutarse.

La empresa Paneto Construcciones será la encargada de continuar con los trabajos, retomando así un proyecto que ya había tenido a la misma firma al frente en su etapa inicial.

La reactivación de estas viviendas representa una respuesta concreta a la demanda habitacional, además de generar empleo y movimiento económico en la comunidad. De esta manera, la obra inicia una nueva etapa con el objetivo de avanzar hacia su finalización y brindar soluciones a numerosas familias.

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