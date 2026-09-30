Bomberos de María Juana reforzaron técnicas de búsqueda y rescate

Locales

El Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de María Juana continúa con su programa de capacitación permanente. En esta oportunidad, los integrantes participaron de una jornada dedicada a búsqueda y rescate.

Durante la capacitación, los bomberos repasaron diferentes métodos de búsqueda, además de técnicas para la extracción y movilización de víctimas en situaciones de emergencia.

También se trabajó sobre el uso del equipamiento específico para intervenciones en espacios confinados, un tipo de procedimiento que requiere maniobras precisas y una preparación adecuada debido a las condiciones particulares que pueden presentarse durante un rescate.

La formación continuará la próxima semana con una nueva jornada práctica, en la que se pondrán en acción los conocimientos repasados y se seguirán perfeccionando las técnicas y maniobras de respuesta.

Este tipo de entrenamientos permite al cuerpo activo mantener actualizados sus procedimientos y mejorar la preparación necesaria para intervenir ante distintas situaciones de emergencia.

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