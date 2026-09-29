Lautaro Pagnone avanza en las Olimpiadas de Filosofía representando a la EESOPI 2040

En la mañana de Comunicándonos charlamos con Lautaro Pagnone, estudiante de quinto año de la EESOPI N.º 2040 “Santa María de los Ángeles” de María Juana, quien participa de las Olimpiadas de Filosofía de la República Argentina, organizadas por la Universidad Nacional de Tucumán.

Lautaro logró superar la instancia interescolar de la competencia y fue seleccionado para avanzar a la instancia provincial, luego de obtener el primer lugar con su ensayo “La batalla por el sentido”.

La instancia interescolar se desarrolló el pasado jueves 18 de septiembre en el colegio Nuestra Señora de la Misericordia de Rafaela y reunió a estudiantes de distintas localidades de la provincia, entre ellas Rafaela, Pilar, María Juana, Armstrong y Arequito.

El eje propuesto para esta edición es “El sentido de la vida”, una temática que los participantes pueden abordar desde diferentes perspectivas, experiencias e interrogantes.

En su ensayo, Lautaro vinculó conceptos propios de la Filosofía con experiencias personales y preguntas surgidas de la vida cotidiana. Desde allí construyó una reflexión acerca del sentido que cada persona puede encontrar en su propia existencia.

El trabajo fue seleccionado en primer lugar, permitiéndole avanzar en una competencia que propone justamente generar espacios para que los estudiantes desarrollen el pensamiento crítico, la reflexión y la capacidad de argumentar a partir de diferentes problemáticas.

La preparación de Lautaro contó además con el acompañamiento de las profesoras Georgina Alesandrelli y Magdalena Druetto, quienes guiaron al estudiante durante el proceso de elaboración del ensayo.

La Olimpíada de Filosofía de la República Argentina es organizada por la Universidad Nacional de Tucumán, en convenio con el Ministerio de Educación de la Nación, y busca acercar a estudiantes secundarios a la reflexión filosófica y al intercambio de ideas.

Para la EESOPI 2040, la participación representa además una experiencia educativa que trasciende el aula y pone en valor la posibilidad de que los estudiantes puedan expresar sus propias preguntas, desarrollar argumentos y debatir sobre cuestiones vinculadas con la vida y la sociedad.

Ahora Lautaro continuará su participación en la siguiente instancia de la competencia, llevando la representación de la institución y de María Juana a partir de un trabajo que nació de una pregunta tan amplia como profunda: qué sentido le damos a nuestra propia vida.