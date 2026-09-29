Voces de María Juana serán parte de una gira internacional del Coro Emigranti por España

En la mañana de la radio dialogamos con Luis Anselmi, quien contó detalles del próximo viaje que realizará el Coro Emigranti de San Francisco, que llevará su música a distintos escenarios de España durante una gira de 20 días.

El grupo coral partirá el próximo 10 de octubre rumbo a Europa para participar de una experiencia que combinará presentaciones, encuentros con otros coros y actividades de formación vinculadas al canto coral.

Uno de los momentos centrales de la gira será la participación en Colearte Barcelona, un festival coral que se desarrollará durante seis días y que reunirá a más de 20 coros provenientes de Latinoamérica, Europa y Asia.

Durante su estadía en Barcelona, el Coro Emigranti tendrá cinco presentaciones en distintos espacios, entre ellos museos, auditorios e iglesias. Además, sus integrantes participarán de diferentes talleres relacionados con la actividad coral, compartiendo experiencias con agrupaciones de otros países.

Finalizado el festival, la gira continuará por distintos puntos de España. El recorrido incluirá Pamplona, el País Vasco, Galicia, A Coruña y Oviedo, en Asturias, para finalmente llegar a Santiago de Compostela, donde el coro tendrá la posibilidad de cerrar su recorrido artístico con una presentación en la Catedral de Santiago de Compostela.

Luego de completar el recorrido por distintas regiones españolas, la delegación regresará a Madrid, donde permanecerá durante cuatro días antes de emprender el regreso a Argentina.

María Juana también estará presente

La gira tendrá además un vínculo especial con nuestra localidad, ya que varios integrantes de María Juana forman parte del Coro Emigranti de San Francisco y serán parte de esta experiencia internacional.

De esta manera, las voces de la región estarán presentes en escenarios de distintas ciudades españolas, representando no solamente al coro sanfrancisqueño sino también a las localidades de donde provienen sus integrantes.

Para quienes forman parte de la agrupación, el viaje representa una oportunidad para compartir la música coral con artistas de diferentes países, conocer otras tradiciones y continuar fortaleciendo una actividad que tiene en el encuentro y el intercambio uno de sus principales valores.

La gira comenzará el 10 de octubre y se extenderá durante aproximadamente 20 días, con un recorrido que tendrá como protagonistas a la música, la cultura y las voces de los integrantes del Coro Emigranti.