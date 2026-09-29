El Taller Nuevo Amanecer prepara un encuentro comunitario por el Día Mundial de las Personas Mayores

En la mañana de la radio dialogamos con Ale e Ivana, integrantes del Taller Nuevo Amanecer, sobre el encuentro comunitario que se realizará este jueves 1 de octubre en María Juana, en el marco del Día Mundial de las Personas Mayores.

La actividad tendrá lugar desde las 15:00 horas en la Plaza San Martín y está destinada a las personas mayores de la localidad y a las distintas instituciones que quieran sumarse a la propuesta.

La jornada apunta a generar un espacio de encuentro y participación, con música, juegos grupales, dinámicas de integración y una merienda compartida. Además, cada institución participante tendrá la posibilidad de proponer una actividad, dinámica o temática para compartir con el resto.

Desde el Taller Nuevo Amanecer destacan la importancia de generar este tipo de espacios para que las personas mayores puedan encontrarse, compartir experiencias y seguir ocupando un lugar activo dentro de la comunidad.

La propuesta también busca poner en valor las historias de vida, los conocimientos y las capacidades de quienes forman parte de este grupo etario, promoviendo vínculos entre las diferentes instituciones y vecinos de María Juana.

Para participar se recomienda llevar silla o reposera. También quienes lo deseen pueden llevar algo para compartir durante la merienda.

La invitación es abierta y busca que la Plaza San Martín se convierta durante la tarde en un espacio de encuentro, celebración y reconocimiento para las personas mayores de María Juana.