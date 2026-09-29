Lisandro Marsico habló sobre Adicapif, SADAIC y la situación del tren que dejó de pasar por Rafaela

En la mañana de la radio dialogamos con el abogado Dr. Lisandro Marsico, quien abordó distintos temas de actualidad vinculados con aspectos legales que generan dudas y consultas, especialmente entre comercios, instituciones y espacios donde se reproduce música.

Durante la entrevista, Marsico se refirió a Adicapif y SADAIC y explicó en qué situaciones corresponde o no realizar pagos por la utilización o reproducción de música, cuáles son las obligaciones que pueden alcanzar a determinados establecimientos y qué aspectos deben tenerse en cuenta ante reclamos o intimaciones.

El abogado también analizó la situación generada por la interrupción del servicio ferroviario de pasajeros que conectaba a Rafaela, un tema que volvió a generar preocupación en la región por las consecuencias que tiene para quienes utilizaban el tren como medio de transporte.

La conversación permitió abordar ambos temas desde una perspectiva legal y brindar algunas precisiones frente a consultas que aparecen habitualmente entre vecinos, comerciantes e instituciones de nuestra zona.