Lisandro Marsico habló sobre Adicapif, SADAIC y la situación del tren que dejó de pasar por Rafaela

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En la mañana de la radio dialogamos con el abogado Dr. Lisandro Marsico, quien abordó distintos temas de actualidad vinculados con aspectos legales que generan dudas y consultas, especialmente entre comercios, instituciones y espacios donde se reproduce música.

Durante la entrevista, Marsico se refirió a Adicapif y SADAIC y explicó en qué situaciones corresponde o no realizar pagos por la utilización o reproducción de música, cuáles son las obligaciones que pueden alcanzar a determinados establecimientos y qué aspectos deben tenerse en cuenta ante reclamos o intimaciones.

El abogado también analizó la situación generada por la interrupción del servicio ferroviario de pasajeros que conectaba a Rafaela, un tema que volvió a generar preocupación en la región por las consecuencias que tiene para quienes utilizaban el tren como medio de transporte.

La conversación permitió abordar ambos temas desde una perspectiva legal y brindar algunas precisiones frente a consultas que aparecen habitualmente entre vecinos, comerciantes e instituciones de nuestra zona.

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