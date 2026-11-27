La Extensión Áulica CECLA María Juana compartió el cierre de la capacitación en Informática orientada a tareas administrativas y contables, una propuesta de formación que permitió a los participantes incorporar conocimientos y desarrollar nuevas habilidades para desenvolverse en el ámbito digital.

El cuatrimestre concluyó con una evaluación integradora, en la que los alumnos pudieron poner en práctica los contenidos aprendidos durante las clases, respetando los tiempos y procesos de aprendizaje de cada uno.

Desde la institución destacaron el recorrido realizado durante la capacitación, donde cada encuentro representó una oportunidad para aprender, practicar y sumar herramientas, fortaleciendo habilidades y ganando confianza en el uso de la tecnología.

La formación estuvo orientada a brindar conocimientos informáticos aplicables a tareas administrativas y contables, aportando recursos que pueden resultar valiosos tanto para el ámbito laboral como para el desarrollo personal.

Finalmente, desde la Extensión Áulica CECLA María Juana felicitaron a todos los participantes por el compromiso, el esfuerzo y los logros alcanzados, destacando la importancia de continuar generando espacios de capacitación y aprendizaje para la comunidad.