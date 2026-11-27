Atlético María Juana tuvo una noche de grandes emociones este jueves 26 de noviembre, en la disputa de las finales del Torneo Clausura de Futsal. El club auriazul se quedó con la Copa de Plata en la categoría Senior, mientras que la Reserva finalizó como subcampeona tras una definición por penales.

Senior campeón de la Copa de Plata

El equipo Senior de Atlético María Juana se consagró campeón de la Copa de Plata luego de vencer por 1 a 0 a El Expreso. Federico López fue el autor del único gol del encuentro, que le permitió al conjunto auriazul levantar el trofeo y cerrar el certamen con una alegría.

La consagración representa un premio al esfuerzo de un plantel que atravesó momentos complicados y supo sobreponerse a una racha adversa para llegar a esta definición y quedarse con el título.

La Reserva se quedó con el subcampeonato

Por su parte, la Reserva disputó una final muy pareja ante Piamonte. El encuentro terminó igualado 1 a 1 en el tiempo reglamentario, con Luis Wainzettel anotando el gol de Atlético María Juana, y la definición se trasladó a los penales.

Desde los doce pasos, Piamonte se impuso por 3 a 1 y se quedó con el campeonato, dejando al equipo de María Juana con el subcampeonato, luego de una final en la que sus jugadores dejaron todo en la cancha.

Los resultados de las finales fueron:

Reserva: Atlético María Juana 1 (1) – Piamonte 1 (3). Gol: Luis Wainzettel.

Senior: Atlético María Juana 1 – El Expreso 0. Gol: Federico López.

Desde la institución destacaron y felicitaron a los jugadores y cuerpos técnicos por el trabajo realizado, y agradecieron a toda la familia auriazul que acompañó a los equipos durante cada partido, en los buenos momentos y también en los más difíciles.

De esta manera, Atlético María Juana despide el 2026 en el futsal con una copa en sus vitrinas y un subcampeonato, resultados que reflejan el compromiso, la entrega y el sentido de pertenencia de sus equipos.