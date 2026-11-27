Con la llegada de los días de calor, el Club Atlético María Juana se prepara para dar inicio a una nueva temporada de verano. La institución anunció que el próximo martes 1 de diciembre quedará habilitado su natatorio para comenzar a disfrutar de la temporada 2026/2027.

A través de sus redes sociales, el club dio a conocer la información y los detalles de las diferentes actividades y propuestas que formarán parte del verano, invitando a socios y a toda la comunidad a sumarse.

Entre las actividades anunciadas se encuentran:

Colonia de Vacaciones: el club informó las fechas de inicio y los detalles de inscripción.

el club informó las fechas de inicio y los detalles de inscripción. Aquagym: habrá clases con días y horarios establecidos para quienes quieran realizar actividad física en el agua.

habrá clases con días y horarios establecidos para quienes quieran realizar actividad física en el agua. Natatorio: se ofrecerán distintas modalidades de acceso, con tarifas diferenciadas para socios y no socios, tanto por día como mediante abonos mensuales y de temporada.

se ofrecerán distintas modalidades de acceso, con tarifas diferenciadas para socios y no socios, tanto por día como mediante abonos mensuales y de temporada. Menores y familias: habrá precios especiales para niños de hasta 12 años, promociones para grupos familiares y beneficios para jubilados.

La propuesta busca que el natatorio sea nuevamente uno de los principales espacios de encuentro y recreación durante los meses de verano, con alternativas para distintas edades y necesidades.

Desde el Club Atlético María Juana invitan a los interesados a consultar los valores, horarios y condiciones de cada actividad a través de sus redes sociales, mediante mensaje directo o personalmente en la Secretaría de la institución.

Con el inicio previsto para el 1 de diciembre, el CAMJ comienza a vivir el verano y se prepara para recibir a socios, familias y vecinos en una nueva temporada de pileta.

¡El verano 2026/2027 ya comienza a sentirse en Atlético María Juana!